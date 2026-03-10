Masters 1000 Indian Wells 2026: qualcuno riuscirà a fermare Alcaraz?

Carlos Alcaraz batte il numero 26 del mondo Arthur Rinderknech in rimonta e conquista gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. 6-7(6) 6-3 6-2 il punteggio in favore del numero 1 del mondo in 2 ore e 18 minuti di gioco che mette a segno la 14esima vittoria consecutiva della sua fantastica stagione, la 32esima sul cemento outdoor. Partita tutt’altro che semplice per lo spagnolo, costretto a rimontare dopo aver perso il primo parziale al tie-break e a lottare con un problema alla caviglia destra accusato nel corso del secondo set. Il servizio continua ad essere un’arma efficace per il 7 volte vincitore Slam: 78% per quanto riguarda i punti vinti con la prima e un solo break subito (su 4 chance concesse).

Nel prossimo turno affronterà il norvegese Casper Ruud per un posto ai quarti di finale, uscito indenne in tre set nella sfida contro il monegasco Valentin Vacherot. Lo spagnolo è avanti 5-1 nei precedenti: l’unica vittoria da parte del numero 13 del mondo risale alle Nitto ATP Finals 2024 (6-1 7-5).

La partita

Nel primo parziale i due giocatori mantengono il servizio, concedendo all’avversario pochissime occasioni: 3 palle break annullate da Alcaraz e 2 da Rinderknech. Il set si decide al tie-break. Il francese si porta in vantaggio 5-2, poi subisce la rimonta del n.1 del mondo, ma sul 6-6 la testa di serie n.26 accelera e chiude con il punteggio di 8-6.

Il secondo set si apre con il break da parte del n.28 del mondo, ma Carlitos risponde con il controbreak nel game successivo. Da questo momento il 7 volte campione Slam cambia ritmo e non concede più palle break al francese. Nel sesto game strappa il servizio alla terza chance e nel nono chiude il parziale per 6-3, nonostante il problema alla caviglia.

Nel terzo e decisivo set non c’è storia. Il murciano ottiene il break in apertura, poi ancora nel quinto gioco. All’ottavo game mantiene il servizio a 0 e archivia la pratica Rinderknech, accedendo agli ottavi di finale del torneo californiano.

Le parole di Alcaraz

In conferenza stampa, il numero 1 del seeding ha parlato del livello espresso dal francese e, in generale, delle prestazioni che gli avversari sfornano quando lo affrontano. “A volte mi stanco di affrontare Federer a ogni turno. Contro di me giocano tutti a un livello pazzesco. Sento di avere un bersaglio sulla schiena. La cosa mi preoccupa, sanno che per battermi devono fare qualcosa in più”.

E sull’infortunio alla caviglia destra, rimediato nel secondo parziale: “Direi che la caviglia sta bene. Controlleremo con il mio fisioterapista, spero sia tutto ok” ha concluso il murciano, che non ha voluto sbilanciarsi troppo a riguardo, in vista dell’importante sfida agli ottavi contro Ruud.