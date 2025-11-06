Atp 250 Atene 2025: Djokovic elimina Borges ed è in semifinale

In attesa di conoscere le decisioni riguardo alle ATP Finals di Torino, Novak Djokovic si assicura un posto nelle semifinali dell’Atp 250 di Atene. Il serbo supera Nuno Borges al termine di una vera e propria battaglia, conclusa con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. In semifinale l’ex numero uno del mondo affronterà il vincente della sfida tra Marcos Giron e Yannick Hanfmann, mentre all’orizzonte si fa sempre più concreta la prospettiva di una finale “con vista su Torino” contro Lorenzo Musetti. Post gara, ai microfoni, Nole si è complimentato con il portoghese per il livello di tennis espresso per poi ringraziare il popolo greco per l’enorme supporto ricevuto in questi giorni.

LA PARTITA

Il primo set, decisivo ai fini dell’incontro, si è risolto al tiebreak dopo cinque palle break complessive non sfruttate. In quel frangente Djokovic ha alzato nettamente il livello, aggiudicandosi il parziale per 7 punti a 1 con una serie di colpi spettacolari. Nel secondo set il portoghese ha continuato a lottare, costringendo il serbo a mantenere una concentrazione costante. La svolta è arrivata nel settimo game, quando Djokovic ha piazzato l’allungo decisivo che gli ha consegnato il match.