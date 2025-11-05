Musetti in campo anche a dicembre: giocherà un torneo d’esibizione a Caen

Con le Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre, calerà definitivamente il sipario sulla stagione tennistica. Tuttavia il tennis non si ferma mai e gli appassionati potranno vedere in azione alcuni dei migliori giocatori anche nel mese di dicembre.

Nonostante negli ultimi mesi diversi tennisti si siano lamentati a gran voce del calendario sempre più fitto, in molti continuano ad inserire esibizioni a ridosso dell’inizio del 2026.

È il caso, ad esempio, di Carlos Alcaraz e João Fonseca, che s’incroceranno per la prima volta a Miami a inizio dicembre. A questa lista, però, ora possiamo aggiungere anche due giocatori italiani: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

Musetti e Sonego protagonisti a Caen

Tra il 14 e il 17 dicembre, infatti, il carrarino e il torinese prenderanno parte all’Open de Caen, un torneo di esibizione che si terrà nella città della Normandia. Oltre ai due azzurri, tra i nomi annunciati ai nastri di partenza spiccano anche quelli di due top 20 come Alejandro Davidovich Fokina e Clara Tauson. Presenti infine anche un paio di giocatori di casa: Benjamin Bonzi, Hugo Gaston e Loïs Boisson.

Verosimilmente i tennisti giocheranno questo torneo una volta finita la preparazione per la nuova stagione e, dopo Caen, voleranno in Australia, con gli occhi puntati sul primo Slam dall’anno. Sarà interessante notare se ci sarà già qualche cambiamento in Musetti, che a breve comincerà la sua nuova collaborazione con José Perlas, il quale affiancherà il suo coach storico Simone Tartarini.