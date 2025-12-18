Next Gen ATP Finals 2025: Blockx batte Basavareddy e vola in semifinale

Nella seconda giornata delle Next Gen Finals che si stanno svolgendo a Jeddah, Alexander Blockx supera Nishesh Basavaredddy in tre set, 4-3 (2) 4-3 (8), 4-1, in un’ora e 23 minuti, qualificandosi già per le semifinali. Il numero 116 del mondo si è espresso così dopo la vittoria: “Ho visto poco prima del match che se avessi vinto in tre mi sarei qualificato, ho cominciato a pensarci nel secondo. Non posso dire di aver giocato il mio miglior tennis, ma ho fatto bene nei momenti importanti. Domani avrò meno pressione e cercherò di giocare più libero”. Il belga concede il bis contro Basavareddy, dopo esser uscito vincitore dal loro primo incontro, allo US Open Juniores nel settembre del 2022. Grazie alla vittoria nel primo match, invece, il ventenne statunitense si giocherà la chance di accedere alle semifinali nel suo terzo incontro, quello con il tedesco Justin Engel.

LA PARTITA

Inizio frizzante con Blockx che è subito bravo ad annullare tre palle break. Nonostante qualche problema di troppo al servizio, è proprio lui a strappare la battuta per primo. Lo statunitense però reagisce e gli “restituisce il favore”. Blockx riesce a portare a casa il primo parziale al tie break in maniera piuttosto netta. Il secondo set scorre veloce e si conclude ancora al tie-break, dove Blockx annulla tre set point e si porta sul 2-0. Basavareddy rientra in campo con poche energie, il belga ne approfitta e con il break ottenuto nel secondo game, si assicura set e match.