Rusedski su Djokovic: “A Wimbledon ha qualche chance, mai tagliarlo fuori”

Chiuso il 2025 con il 101esimo titolo in carriera ad Atene, Novak Djokovic si prepara alla stagione 2026. Il 24 volte campione Slam è stato protagonista in particolare nei Major, con quattro semifinali tra Australian Open (ko vs Zverev), Roland Garros (ko vs Sinner), Wimbledon (ko vs Sinner) e Us Open (ko vs Alcaraz).

L’ex tennista britannico Greg Rusedski, ai microfoni di Tennis365, ha parlato delle chance del fuoriclasse serbo di conquistare il 25esimo Slam, nonostante superare nello stesso torneo sia Alcaraz che Sinner sia un’impresa quasi impossibile: “Non so se riuscirà a battere Alcaraz e Sinner tre set su cinque, forse ha qualche chance a Wimbledon ma se gli piace ancora giocare a tennis perché non provare e giocare ancora? Adesso è diverso e serve anche un po’ di fortuna per vincere uno Slam, mi sembra molto dura, ma mai tagliare fuori del tutto un campione”.

Il finalista degli Us Open 1997 ha parlato del futuro del fuoriclasse serbo: “Sai che è ora di ritirarti quando non ti diverti più e ora Nole è ancora il terzo miglior tennista al mondo, anche se la classifica dice cose diverse”.

La delusione più grande del 2025, secondo Rusedski, restano gli Australian Open: “Nel 2025 la più grande delusione per Novak è stata agli Australian Open quando ha battuto Alcaraz e poi si è ritirato per infortunio contro Zverev in semifinale. Se arriva in finale contro Sinner è un match secco e può succedere di tutto”.