ATP 250 Adelaide, ritiro Kokkinakis dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Thanasi Kokkinakis alza bandiera bianca e si ritira dal secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide, dove avrebbe dovuto affrontare Valentin Vacherot. Dopo la fantastica vittoria contro Sebastian Korda, le dichiarazioni dell’australiano in conferenza stampa non erano state rassicuranti riguardo al suo stato di salute, basti pensare che si trattava del suo primo match di singolare dopo un anno di stop e una complicata operazione alla spalla.

Già durante il match contro l’americano aveva chiamato un MTO, ha provato a recuperare ma il dolore è evidentemente troppo forte. Passa quindi Valentin Vacherot, che approda ai quarti di finale dove attenderà il vincente del match tra la teste di serie n.1 Davidovich Fokina e la wild card Hijikata.

RITIRO KOKKINAKIS, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE?

Cosa succede per chi aveva giocato sulla partita? Per quanto riguarda le scommesse, dato che non si è giocato neppure un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Dunque, se si trattava di una giocata singola, i soldi verranno rimborsati; qualora fosse stata invece inserita in una multipla, verrà rimossa la quota di questo incontro.