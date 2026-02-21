ATP 500 Doha 2026, Fils pronto per l’esame Alcaraz: “Credo al 100% nelle mie possibilità”

Arthur Fils si appresta a disputare la finale con Carlos Alcaraz nel torneo ATP 500 di Doha, voglioso di impreziosire questo inizio di anno. Il ventunenne francese va a caccia del quinto titolo ATP in carriera, con un bilancio complessivo di 3-1 nelle finali.

Il percorso sin qui del transalpino ha evidenziato dei netti miglioramenti, con un solo set perso per arrivare in finale, avendo la meglio di giocatori di qualità come Jiri Lehecka e, soprattutto, Jakub Mensik, uscito vincitore nel match antecedente con Jannik Sinner.

Per il classe 2004 l’opportunità di vincere non è assolutamente una chimera, ma rimane fondamentale credere in sé stessi e nelle proprie capacità: “Se ci credi, allora è possibile. Per quanto mi riguarda, credo al 100% nelle mie possibilità in finale contro Alcaraz. Andrò in campo a combattere”.

Negli unici due scontri diretti dello scorso aprile, dove lo spagnolo ha avuto la meglio, il terreno prescelto era la terra battuta, prima di Monte Carlo, poi di Barcellona.

Il ritorno in campo

Questi primi due mesi, per l’attuale numero 33 del ranking mondiale, hanno rappresentato un nuovo inizio, dopo il lungo periodo lontano dai campi dato il grave infortunio alla schiena: “Otto mesi senza giocare, guardando gli altri giocatori e rimanendo a letto è stato molto difficile, ma oggi il ritorno è ancora più dolce. Per me significa molto essere in finale“.

Il primo torneo ufficiale è stato a Montpellier dove è stato sconfitto da Felix Auger-Aliassime al terzo turno. A Rotterdam, invece, un sorteggio poco benevolo lo ha visto affrontare all’esordio il futuro vincitore Alex de Minaur, che è riuscito a mettere in difficoltà ma non è bastato. A Doha sta nuovamente mostrando le sue abilità e di poter competere ad alti livelli, la finale è solo l’ultima dimostrazione.