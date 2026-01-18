Australian Open 2026, Paolini: “Mai semplice esordire su un campo importante, partita solida”

“Non è mai semplice giocare il primo match di uno Slam su un campo così importante”. Lo afferma in conferenza stampa Jasmine Paolini dopo aver battuto, sulla Rod Laver Arena, Aliaksandra Sasnovich con un netto 6-1 6-2. “La considero una partita solida, da quando sono entrata in campo ho cercato di tenere un buon atteggiamento e l’ho fatto per tutto il match”, aggiunge la numero 1 d’Italia, come riportato da SuperTennis.

Prossimo turno

“Era una partita non semplice, per molti motivi. Lei è una giocatrice pericolosa, gioca molto bene e aveva superato le qualificazioni” dice riferendosi all’avversaria bielorussa. Al prossimo turno affronterà la vincente del match tra Magdalena Frech e Veronika Erjavec. A tal proposito ammette: “Conosco solo la Frech, la Erjavec invece non l’ho mai vista giocare. Frech è una giocatrice ostica, molto intelligente”. A suo vantaggio avrà anche più giorni di riposo rispetto all’avversaria: “Domani sicuramente mi allenerò, mercoledì dovrei giocare in doppio”.

Obiettivi per il 2026

Nel corso della conferenza, Jasmine cita anche i suoi obiettivi per il 2026: “Voglio trovare tanta continuità nell’arco della stagione, mantenere il livello delle ultime due stagioni e possibilmente migliorare ancora”. Proprio sugli aspetti da migliorare non si nasconde: “Il focus centrale sono i colpi di inizio gioco: servizio e risposta. Il tennis sta andando nella direzione di scambi più brevi, veloci e potenti”.