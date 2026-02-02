WTA 250 Cluj-Napoca 2026: programmi, orari e ordine di gioco lunedì 2 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 2 febbraio del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca. Saranno in campo sul campo centrale due delle favorite per la vittoria finale, Emma Raducanu contro Greet Minnen, mentre Sorana Cirstea dovrà vedersela con Kamilla Rakhimova.
Il programma di lunedì 2 febbraio
Centre Court
ore 10:00 (WC) Pliskova vs Zakharova
a seguire (WC) Bulgaru vs (7) Danilovic
non prima delle 14:30 (Q) Chwalinska vs (WC) Bogdan
non prima delle 17:00 (1) Raducanu vs Minnen
a seguire Rakhimova vs (3) Cirstea
Court 2
ore 10:00 (WC) Bertea vs Juvan
a seguire Erjavec vs (LL) Zidansek