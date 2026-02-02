WTA 500 Abu Dhabi 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 2 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 2 febbraio del torneo WTA 500 di Abu Dhabi. Ad aprire la giornata sul campo principale, lo Stadium Court, ci sarà la numero 8 del seeding Paula Badosa contro Aliaksandra Sasnovich, mentre chiuderà il programma sullo stesso la stellina filippina Eala che fronteggerà la turca Zeynep Sonmez.
Il programma di lunedì 2 febbraio
Stadium Court
ore 8:00 (8) Badosa vs (LL) Sasnovich
a seguire Tjen vs Joint
a seguire Yastremska vs Haddad Maia
non prima delle ore 14:00 (Q) Selekhmeteva vs (7) Ostapenko
a seguire Eala vs (WC) Sonmez
ADCB Court 1
Ore 8:00 (Q) Kartal vs Buksa
A seguire Kasatkina vs (Q) Waltert
Court 2
Ore 8:00 Krueger vs (Q) Bejlek