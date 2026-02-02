NewsWta

WTA 500 Abu Dhabi 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 2 febbraio

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
Oksana Selekhmeteva all'ATV Tennis Open 2025
Oksana Selekhmeteva - Foto Mattia Martegani

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 2 febbraio del torneo WTA 500 di Abu Dhabi. Ad aprire la giornata sul campo principale, lo Stadium Court, ci sarà la numero 8 del seeding Paula Badosa contro Aliaksandra Sasnovich, mentre chiuderà il programma sullo stesso la stellina filippina Eala che fronteggerà la turca Zeynep Sonmez.

Il programma di lunedì 2 febbraio

Stadium Court 

ore 8:00 (8) Badosa vs (LL) Sasnovich

a seguire Tjen vs Joint

a seguire Yastremska vs Haddad Maia

non prima delle ore 14:00 (Q) Selekhmeteva vs (7) Ostapenko

a seguire Eala vs (WC) Sonmez

ADCB Court 1

Ore 8:00 (Q) Kartal vs Buksa

A seguire Kasatkina vs (Q) Waltert

Court 2

Ore 8:00 Krueger vs (Q) Bejlek

