Montepremi Wta Abu Dhabi, Cluj-Napoca, Ostrava 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Abu Dhabi 2026 e dei WTA 250 di Cluj-Napoca e Ostrava 2026. Ci si mette alle spalle il primo Slam della stagione e il circuito femminile si ripresenta con ben tre tornei in programma durante la prima settimana di febbraio. Negli Emirati Arabi inizia la tournée in Medio Oriente che farà poi tappa anche a Dubai e Doha. Ma in questa settimana c’è spazio anche per un paio di piccoli eventi sui campi indoor europei, in Romania in Repubblica Ceca. Il prize money complessivo del WTA 500 di Abu Dhabi corrisponde a $1,206,446; ai WTA di Cluj-Napoca e Ostrava cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.

MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 ABU DHABI 2026

PRIMO TURNO – $ 11.920 (1 punto)

SECONDO TURNO – $ 13.735 (32 punti)

TERZO TURNO – $ 19.909 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 37.640 (108 punti)

SEMIFINALE – $ 77.115 (195 punti)

FINALISTA – $ 134.600 (325 punti)

VINCITRICE – $ 214.530 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 CLUJ-NAPOCA 2026

PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)

SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)

FINALE – $ 22.125 (163 punti)

VINCITRICE – € 37.390 (250 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 OSTRAVA 2026

PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)

SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)

FINALE – $ 22.125 (163 punti)

VINCITRICE – € 37.390 (250 punti)