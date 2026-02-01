Tennis: la classifica all-time dei vincitori e delle vincitrici Slam

Uno spazio in cui troverete la classifica all-time dei vincitori e delle vincitrici nei tornei dello Slam, aggiornata al termine di ogni major. Novak Djokovic guida tra gli uomini con i suoi 24 trionfi, seguito da Rafa Nadal a 22 e Roger Federer a 20; 24 sono anche i successi di Margaret Court, con Serena Williams che nonostante i tanti tentativi non è riuscita invece ad andare oltre le 23 vittorie nel corso della sua straordinaria carriera.

Legenda

-In grassetto i tennisti ancora in attività

-In maiuscolo e in azzurro i tennisti italiani

CLASSIFICA ALL TIME VINCITORI SLAM

Novak Djokovic 24

Rafael Nadal 22 Roger Federer 20 Pete Sampras 14 Roy Emerson 12 Björn Borg 11 Rod Laver 11 Bill Tilden 10 Andre Agassi 8 Jimmy Connors 8 Ivan Lendl 8 Fred Perry 8 Ken Rosewall 8 Carlos Alcaraz 7 Henri Cochet 7 René Lacoste 7 William Larned 7 John McEnroe 7 John Newcombe 7 William Renshaw 7 Richard Sears 7 Mats Wilander 7 Boris Becker 6 Don Budge 6 Jack Crawford 6 Laurence Doherty 6 Stefan Edberg 6 Anthony Wilding 6 Frank Sedgman 5 Tony Trabert 5 Jean Borotra 4 Ashley Cooper 4 Jim Courier 4 Reginald Doherty 4 Lew Hoad 4 Frank Parker 4 Manuel Santana 4 JANNIK SINNER 4 Guillermo Vilas 4 Robert Wrenn 4 James Anderson 3 Arthur Ashe 3 Wilfred Baddeley 3 Norman Brookes 3 Oliver Campbell 3 Jaroslav Drobný 3 Neale Fraser 3 Arthur Gore 3 Bill Johnston 3 Jan Kodeš 3 Jack Kramer 3 Gustavo Kuerten 3 Andy Murray 3 Gerald Patterson 3 Adrian Quist 3 Bobby Riggs 3 Ellsworth Vines 3 Stan Wawrinka 3 Malcolm Whitman 3 John Bromwich 2 Sergi Bruguera 2 Pancho Gonzales 2 John Hartley 2 Rodney Heath 2 Lleyton Hewitt 2 Yevgeny Kafelnikov 2 Johan Kriek 2 Maurice McLoughlin 2 Don McNeill 2 Robert Lindley Murray 2 Ilie Nastase 2 Richard Norris Williams 2 Pat O’Hara Wood 2 Alex Olmedo 2 Budge Patty 2 NICOLA PIETRANGELI 2 Joshua Pim 2 Patrick Rafter 2 Mervyn Rose 2 Marat Safin 2 Dick Savitt 2 Ted Schroeder 2 Vic Seixas 2 Henry Slocum 2 Stan Smith 2 Fred Stolle 2 Gottfried von Cramm 2 Fred Alexander 1 Wilmer Allison 1 Malcolm Anderson 1 József Asbóth 1 Marcel Bernard 1 William Bowrey 1 Pat Cash 1 James Cecil Parke 1 Michael Chang 1 Marin Cilic 1 William Clothier 1 Albert Costa 1 Sven Davidson 1 Juan Martín del Potro 1 John Doeg 1 Mark Edmondson 1 Bob Falkenburg 1 Juan Carlos Ferrero 1 Gastón Gaudio 1 Rhys Gemmell 1 Vitas Gerulaitis 1 Andrés Gimeno 1 Andrés Gómez 1 Spencer Gore 1 Colin Gregory 1 Frank Hadow 1 Willoughby Hamilton 1 John Hawkes 1 Henner Henkel 1 Frederick Hovey 1 Joseph Hunt 1 Goran Ivanišević 1 Thomas Johansson 1 Algernon Kingscote 1 Petr Korda 1 Richard Krajicek 1 Arthur Larsen 1 Herbert Lawford 1 Gordon Lowe 1 Harold Mahony 1 Vivian McGrath 1 Ken McGregor 1 Chuck McKinley 1 Daniil Medvedev 1 Edgar Moon 1 Carlos Moyá 1 Thomas Muster 1 Yannick Noah 1 Arthur O’Hara Wood 1 Manuel Orantes 1 Rafael Osuna 1 Dinny Pails 1 ADRIANO PANATTA 1 Ernie Parker 1 Yvon Petra 1 Ernest Renshaw 1 Horace Rice 1 Tony Roche 1 Andy Roddick 1 Michael Stich 1 Roscoe Tanner 1 Brian Teacher 1 Dominic Thiem 1 Holcombe Ward 1 Sidney Wood 1 Beals Wright 1

CLASSIFICA ALL TIME VINCITRICI SLAM