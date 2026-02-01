Tennis: la classifica all-time dei vincitori e delle vincitrici Slam

SlamTornei

Uno spazio in cui troverete la classifica all-time dei vincitori e delle vincitrici nei tornei dello Slam, aggiornata al termine di ogni major. Novak Djokovic guida tra gli uomini con i suoi 24 trionfi, seguito da Rafa Nadal a 22 e Roger Federer a 20; 24 sono anche i successi di Margaret Court, con Serena Williams che nonostante i tanti tentativi non è riuscita invece ad andare oltre le 23 vittorie nel corso della sua straordinaria carriera.

Legenda
-In grassetto i tennisti ancora in attività
-In maiuscolo e in azzurro i tennisti italiani

CLASSIFICA ALL TIME VINCITORI SLAM

  1. Novak Djokovic 24
  2. Rafael Nadal 22
  3. Roger Federer 20
  4. Pete Sampras 14
  5. Roy Emerson 12
  6. Björn Borg 11
  7. Rod Laver 11
  8. Bill Tilden 10
  9. Andre Agassi 8
  10. Jimmy Connors 8
  11. Ivan Lendl 8
  12. Fred Perry 8
  13. Ken Rosewall 8
  14. Carlos Alcaraz 7
  15. Henri Cochet 7
  16. René Lacoste 7
  17. William Larned 7
  18. John McEnroe 7
  19. John Newcombe 7
  20. William Renshaw 7
  21. Richard Sears 7
  22. Mats Wilander 7
  23. Boris Becker 6
  24. Don Budge 6
  25. Jack Crawford 6
  26. Laurence Doherty 6
  27. Stefan Edberg 6
  28. Anthony Wilding 6
  29. Frank Sedgman 5
  30. Tony Trabert 5
  31. Jean Borotra 4
  32. Ashley Cooper 4
  33. Jim Courier 4
  34. Reginald Doherty 4
  35. Lew Hoad 4
  36. Frank Parker 4
  37. Manuel Santana 4
  38. JANNIK SINNER 4
  39. Guillermo Vilas 4
  40. Robert Wrenn 4
  41. James Anderson 3
  42. Arthur Ashe 3
  43. Wilfred Baddeley 3
  44. Norman Brookes 3
  45. Oliver Campbell 3
  46. Jaroslav Drobný 3
  47. Neale Fraser 3
  48. Arthur Gore 3
  49. Bill Johnston 3
  50. Jan Kodeš 3
  51. Jack Kramer 3
  52. Gustavo Kuerten 3
  53. Andy Murray 3
  54. Gerald Patterson 3
  55. Adrian Quist 3
  56. Bobby Riggs 3
  57. Ellsworth Vines 3
  58. Stan Wawrinka 3 
  59. Malcolm Whitman 3
  60. John Bromwich 2
  61. Sergi Bruguera 2
  62. Pancho Gonzales 2
  63. John Hartley 2
  64. Rodney Heath 2
  65. Lleyton Hewitt 2
  66. Yevgeny Kafelnikov 2
  67. Johan Kriek 2
  68. Maurice McLoughlin 2
  69. Don McNeill 2
  70. Robert Lindley Murray 2
  71. Ilie Nastase 2
  72. Richard Norris Williams 2
  73. Pat O’Hara Wood 2
  74. Alex Olmedo 2
  75. Budge Patty 2
  76. NICOLA PIETRANGELI 2
  77. Joshua Pim 2
  78. Patrick Rafter 2
  79. Mervyn Rose 2
  80. Marat Safin 2
  81. Dick Savitt 2
  82. Ted Schroeder 2
  83. Vic Seixas 2
  84. Henry Slocum 2
  85. Stan Smith 2
  86. Fred Stolle 2
  87. Gottfried von Cramm 2
  88. Fred Alexander 1
  89. Wilmer Allison 1
  90. Malcolm Anderson 1
  91. József Asbóth 1
  92. Marcel Bernard 1
  93. William Bowrey 1
  94. Pat Cash 1
  95. James Cecil Parke 1
  96. Michael Chang 1
  97. Marin Cilic 1 
  98. William Clothier 1
  99. Albert Costa 1
  100. Sven Davidson 1
  101. Juan Martín del Potro 1
  102. John Doeg 1
  103. Mark Edmondson 1
  104. Bob Falkenburg 1
  105. Juan Carlos Ferrero 1
  106. Gastón Gaudio 1
  107. Rhys Gemmell 1
  108. Vitas Gerulaitis 1
  109. Andrés Gimeno 1
  110. Andrés Gómez 1
  111. Spencer Gore 1
  112. Colin Gregory 1
  113. Frank Hadow 1
  114. Willoughby Hamilton 1
  115. John Hawkes 1
  116. Henner Henkel 1
  117. Frederick Hovey 1
  118. Joseph Hunt 1
  119. Goran Ivanišević 1
  120. Thomas Johansson 1
  121. Algernon Kingscote 1
  122. Petr Korda 1
  123. Richard Krajicek 1
  124. Arthur Larsen 1
  125. Herbert Lawford 1
  126. Gordon Lowe 1
  127. Harold Mahony 1
  128. Vivian McGrath 1
  129. Ken McGregor 1
  130. Chuck McKinley 1
  131. Daniil Medvedev 1 
  132. Edgar Moon 1
  133. Carlos Moyá 1
  134. Thomas Muster 1
  135. Yannick Noah 1
  136. Arthur O’Hara Wood 1
  137. Manuel Orantes 1
  138. Rafael Osuna 1
  139. Dinny Pails 1
  140. ADRIANO PANATTA 1
  141. Ernie Parker 1
  142. Yvon Petra 1
  143. Ernest Renshaw 1
  144. Horace Rice 1
  145. Tony Roche 1
  146. Andy Roddick 1
  147. Michael Stich 1
  148. Roscoe Tanner 1
  149. Brian Teacher 1
  150. Dominic Thiem 1
  151. Holcombe Ward 1
  152. Sidney Wood 1
  153. Beals Wright 1

CLASSIFICA ALL TIME VINCITRICI SLAM

  1. Margaret Court 24
  2. Serena Williams 23
  3. Steffi Graf 22
  4. Helen Wills 19
  5. Chris Evert 18
  6. Martina Navratilova 18
  7. Billie Jean King 12
  8. Maureen Connolly 9
  9. Monica Seles 9
  10. Suzanne Lenglen 8
  11. Molla Mallory 8
  12. Maria Bueno 7
  13. Evonne Goolagong Cawley 7
  14. Justine Henin 7
  15. Dorothea Lambert Chambers 7
  16. Venus Williams 7 
  17. Blanche Bingley 6
  18. Louise Brough 6
  19. Doris Hart 6
  20. Margaret Osborne duPont 6
  21. Iga Swiatek 6
  22. Nancye Wynne Bolton 6
  23. Daphne Akhurst 5
  24. Pauline Betz 5
  25. Charlotte Cooper 5
  26. Lottie Dod 5
  27. Althea Gibson 5
  28. Martina Hingis 5
  29. Helen Jacobs 5
  30. Alice Marble 5
  31. Maria Sharapova 5
  32. Kim Clijsters 4
  33. Shirley Fry 4
  34. Hazel Hotchkiss Wightman 4
  35. Hana Mandlíková 4
  36. Elisabeth Moore 4
  37. Naomi Osaka 4
  38. Aryna Sabalenka 4
  39. Arantxa Sánchez Vicario 4
  40. Juliette Atkinson 3
  41. Ashleigh Barty 3
  42. Mary Browne 3
  43. Jennifer Capriati 3
  44. Lindsay Davenport 3
  45. Darlene Hard 3
  46. Joan Hartigan 3
  47. Ann Jones 3
  48. Angelique Kerber 3
  49. Hilde Krahwinkel Sperling 3
  50. Angela Mortimer 3
  51. Dorothy Round 3
  52. May Sutton 3
  53. Virginia Wade 3
  54. Cilly Aussem 2
  55. Tracy Austin 2
  56. Victoria Azarenka 2
  57. Coral Buttsworth 2
  58. Mabel Cahill 2
  59. Mary Carter Reitano 2
  60. Thelma Coyne Long 2
  61. Coco Gauff 2
  62. Simona Halep 2
  63. Marion Jones 2
  64. Barbora Krejčíková 2
  65. Svetlana Kuznetsova 2
  66. Petra Kvitova 2
  67. Simonne Mathieu 2
  68. Amélie Mauresmo 2
  69. Kitty McKane Godfree 2
  70. Margaret Molesworth 2
  71. Garbiñe Muguruza 2
  72. Li Na 2
  73. Sarah Palfrey 2
  74. Mary Pierce 2
  75. Nancy Richey 2
  76. Elena Rybakina 2
  77. Margaret Scriven 2
  78. Bertha Townsend 2
  79. Lesley Turner Bowrey 2
  80. Maud Watson 2
  81. Bianca Andreescu 1 
  82. Maud Barger-Wallach 1
  83. Sue Barker 1
  84. Marion Bartoli 1
  85. Dora Boothby 1
  86. Kea Bouman 1
  87. Esna Boyd 1
  88. Shirley Brasher 1
  89. Dorothy Bundy Cheney 1
  90. Patricia Canning Todd 1
  91. Françoise Dürr 1
  92. Ellen Hansell 1
  93. Helen Hellwig 1
  94. Helen Homans 1
  95. Emily Hood Westacott 1
  96. Ana Ivanovic 1
  97. Mima Jaušovec 1
  98. Barbara Jordan 1
  99. Sofia Kenin 1
  100. Madison Keys 1 
  101. Zsuzsa Körmöczy 1
  102. Sylvia Lance Harper 1
  103. Nelly Landry 1
  104. Ethel Larcombe 1
  105. Anita Lizana 1
  106. Iva Majoli 1
  107. Conchita Martínez 1
  108. Myrtle McAteer 1
  109. Kerry Melville Reid 1
  110. Anastasia Myskina 1
  111. Jana Novotná 1
  112. Betty Nuthall 1
  113. Chris O’Neil 1
  114. Jeļena Ostapenko 1 
  115. FLAVIA PENNETTA 1
  116. Beryl Penrose 1
  117. Emma Raducanu 1
  118. Lena Rice 1
  119. Muriel Robb 1
  120. Ellen Roosevelt 1
  121. Virginia Ruzici 1
  122. Gabriela Sabatini 1
  123. FRANCESCA SCHIAVONE 1
  124. Evelyn Sears 1
  125. Sloane Stephens 1 
  126. Samantha Stosur 1
  127. Karen Susman 1
  128. Aline Terry 1
  129. Christine Truman 1
  130. Marketa Vondrousova 1
  131. Caroline Wozniacki 1
