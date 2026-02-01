Tennis: la classifica all-time dei vincitori e delle vincitrici Slam

Uno spazio in cui troverete la classifica all-time dei vincitori e delle vincitrici nei tornei dello Slam, aggiornata al termine di ogni major. Novak Djokovic guida tra gli uomini con i suoi 24 trionfi, seguito da Rafa Nadal a 22 e Roger Federer a 20; 24 sono anche i successi di Margaret Court, con Serena Williams che nonostante i tanti tentativi non è riuscita invece ad andare oltre le 23 vittorie nel corso della sua straordinaria carriera.
Legenda
-In grassetto i tennisti ancora in attività
-In maiuscolo e in azzurro i tennisti italiani
CLASSIFICA ALL TIME VINCITORI SLAM
- Novak Djokovic 24
- Rafael Nadal 22
- Roger Federer 20
- Pete Sampras 14
- Roy Emerson 12
- Björn Borg 11
- Rod Laver 11
- Bill Tilden 10
- Andre Agassi 8
- Jimmy Connors 8
- Ivan Lendl 8
- Fred Perry 8
- Ken Rosewall 8
- Carlos Alcaraz 7
- Henri Cochet 7
- René Lacoste 7
- William Larned 7
- John McEnroe 7
- John Newcombe 7
- William Renshaw 7
- Richard Sears 7
- Mats Wilander 7
- Boris Becker 6
- Don Budge 6
- Jack Crawford 6
- Laurence Doherty 6
- Stefan Edberg 6
- Anthony Wilding 6
- Frank Sedgman 5
- Tony Trabert 5
- Jean Borotra 4
- Ashley Cooper 4
- Jim Courier 4
- Reginald Doherty 4
- Lew Hoad 4
- Frank Parker 4
- Manuel Santana 4
- JANNIK SINNER 4
- Guillermo Vilas 4
- Robert Wrenn 4
- James Anderson 3
- Arthur Ashe 3
- Wilfred Baddeley 3
- Norman Brookes 3
- Oliver Campbell 3
- Jaroslav Drobný 3
- Neale Fraser 3
- Arthur Gore 3
- Bill Johnston 3
- Jan Kodeš 3
- Jack Kramer 3
- Gustavo Kuerten 3
- Andy Murray 3
- Gerald Patterson 3
- Adrian Quist 3
- Bobby Riggs 3
- Ellsworth Vines 3
- Stan Wawrinka 3
- Malcolm Whitman 3
- John Bromwich 2
- Sergi Bruguera 2
- Pancho Gonzales 2
- John Hartley 2
- Rodney Heath 2
- Lleyton Hewitt 2
- Yevgeny Kafelnikov 2
- Johan Kriek 2
- Maurice McLoughlin 2
- Don McNeill 2
- Robert Lindley Murray 2
- Ilie Nastase 2
- Richard Norris Williams 2
- Pat O’Hara Wood 2
- Alex Olmedo 2
- Budge Patty 2
- NICOLA PIETRANGELI 2
- Joshua Pim 2
- Patrick Rafter 2
- Mervyn Rose 2
- Marat Safin 2
- Dick Savitt 2
- Ted Schroeder 2
- Vic Seixas 2
- Henry Slocum 2
- Stan Smith 2
- Fred Stolle 2
- Gottfried von Cramm 2
- Fred Alexander 1
- Wilmer Allison 1
- Malcolm Anderson 1
- József Asbóth 1
- Marcel Bernard 1
- William Bowrey 1
- Pat Cash 1
- James Cecil Parke 1
- Michael Chang 1
- Marin Cilic 1
- William Clothier 1
- Albert Costa 1
- Sven Davidson 1
- Juan Martín del Potro 1
- John Doeg 1
- Mark Edmondson 1
- Bob Falkenburg 1
- Juan Carlos Ferrero 1
- Gastón Gaudio 1
- Rhys Gemmell 1
- Vitas Gerulaitis 1
- Andrés Gimeno 1
- Andrés Gómez 1
- Spencer Gore 1
- Colin Gregory 1
- Frank Hadow 1
- Willoughby Hamilton 1
- John Hawkes 1
- Henner Henkel 1
- Frederick Hovey 1
- Joseph Hunt 1
- Goran Ivanišević 1
- Thomas Johansson 1
- Algernon Kingscote 1
- Petr Korda 1
- Richard Krajicek 1
- Arthur Larsen 1
- Herbert Lawford 1
- Gordon Lowe 1
- Harold Mahony 1
- Vivian McGrath 1
- Ken McGregor 1
- Chuck McKinley 1
- Daniil Medvedev 1
- Edgar Moon 1
- Carlos Moyá 1
- Thomas Muster 1
- Yannick Noah 1
- Arthur O’Hara Wood 1
- Manuel Orantes 1
- Rafael Osuna 1
- Dinny Pails 1
- ADRIANO PANATTA 1
- Ernie Parker 1
- Yvon Petra 1
- Ernest Renshaw 1
- Horace Rice 1
- Tony Roche 1
- Andy Roddick 1
- Michael Stich 1
- Roscoe Tanner 1
- Brian Teacher 1
- Dominic Thiem 1
- Holcombe Ward 1
- Sidney Wood 1
- Beals Wright 1
CLASSIFICA ALL TIME VINCITRICI SLAM
- Margaret Court 24
- Serena Williams 23
- Steffi Graf 22
- Helen Wills 19
- Chris Evert 18
- Martina Navratilova 18
- Billie Jean King 12
- Maureen Connolly 9
- Monica Seles 9
- Suzanne Lenglen 8
- Molla Mallory 8
- Maria Bueno 7
- Evonne Goolagong Cawley 7
- Justine Henin 7
- Dorothea Lambert Chambers 7
- Venus Williams 7
- Blanche Bingley 6
- Louise Brough 6
- Doris Hart 6
- Margaret Osborne duPont 6
- Iga Swiatek 6
- Nancye Wynne Bolton 6
- Daphne Akhurst 5
- Pauline Betz 5
- Charlotte Cooper 5
- Lottie Dod 5
- Althea Gibson 5
- Martina Hingis 5
- Helen Jacobs 5
- Alice Marble 5
- Maria Sharapova 5
- Kim Clijsters 4
- Shirley Fry 4
- Hazel Hotchkiss Wightman 4
- Hana Mandlíková 4
- Elisabeth Moore 4
- Naomi Osaka 4
- Aryna Sabalenka 4
- Arantxa Sánchez Vicario 4
- Juliette Atkinson 3
- Ashleigh Barty 3
- Mary Browne 3
- Jennifer Capriati 3
- Lindsay Davenport 3
- Darlene Hard 3
- Joan Hartigan 3
- Ann Jones 3
- Angelique Kerber 3
- Hilde Krahwinkel Sperling 3
- Angela Mortimer 3
- Dorothy Round 3
- May Sutton 3
- Virginia Wade 3
- Cilly Aussem 2
- Tracy Austin 2
- Victoria Azarenka 2
- Coral Buttsworth 2
- Mabel Cahill 2
- Mary Carter Reitano 2
- Thelma Coyne Long 2
- Coco Gauff 2
- Simona Halep 2
- Marion Jones 2
- Barbora Krejčíková 2
- Svetlana Kuznetsova 2
- Petra Kvitova 2
- Simonne Mathieu 2
- Amélie Mauresmo 2
- Kitty McKane Godfree 2
- Margaret Molesworth 2
- Garbiñe Muguruza 2
- Li Na 2
- Sarah Palfrey 2
- Mary Pierce 2
- Nancy Richey 2
- Elena Rybakina 2
- Margaret Scriven 2
- Bertha Townsend 2
- Lesley Turner Bowrey 2
- Maud Watson 2
- Bianca Andreescu 1
- Maud Barger-Wallach 1
- Sue Barker 1
- Marion Bartoli 1
- Dora Boothby 1
- Kea Bouman 1
- Esna Boyd 1
- Shirley Brasher 1
- Dorothy Bundy Cheney 1
- Patricia Canning Todd 1
- Françoise Dürr 1
- Ellen Hansell 1
- Helen Hellwig 1
- Helen Homans 1
- Emily Hood Westacott 1
- Ana Ivanovic 1
- Mima Jaušovec 1
- Barbara Jordan 1
- Sofia Kenin 1
- Madison Keys 1
- Zsuzsa Körmöczy 1
- Sylvia Lance Harper 1
- Nelly Landry 1
- Ethel Larcombe 1
- Anita Lizana 1
- Iva Majoli 1
- Conchita Martínez 1
- Myrtle McAteer 1
- Kerry Melville Reid 1
- Anastasia Myskina 1
- Jana Novotná 1
- Betty Nuthall 1
- Chris O’Neil 1
- Jeļena Ostapenko 1
- FLAVIA PENNETTA 1
- Beryl Penrose 1
- Emma Raducanu 1
- Lena Rice 1
- Muriel Robb 1
- Ellen Roosevelt 1
- Virginia Ruzici 1
- Gabriela Sabatini 1
- FRANCESCA SCHIAVONE 1
- Evelyn Sears 1
- Sloane Stephens 1
- Samantha Stosur 1
- Karen Susman 1
- Aline Terry 1
- Christine Truman 1
- Marketa Vondrousova 1
- Caroline Wozniacki 1