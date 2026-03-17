ESCLUSIVA – Cecchinato: “L’estate scorsa volevo smettere, ora ho ritrovato la grinta dei vecchi tempi”

“La cosa che mi rende più orgoglioso è aver ritrovato la voglia – ha dichiarato Marco Cecchinato, in esclusiva a Spazio Tennis -, metto grinta in ogni partita, ora non mollo più un punto, come ai vecchi tempi“. Il tennista palermitano ha parlato del suo ottimo avvio di stagione e di come i fantasmi del ritiro siano solo un lontano ricordo. Cecchinato, infatti, è reduce dalla finale al Challenger 100 di Kigali 2 e dalla semifinale di Kigali 1, risultati che ha commentato così: “Due ottime settimane, era da tanto che non facevo quindici giorni consecutivi con tante partite di alto livello”.

Difatti, l’estate scorsa l’azzurro aveva anche pensato di smettere con il tennis giocato: “L’anno scorso ai primi di luglio volevo smettere dopo essere uscito dai primi 400 al mondo“. Poi è arrivata la svolta grazie al cugino Francesco Palpacelli, oggi allenatore di “Ceck”: “Devo ringraziare mio cugino, con lui e Massimo Sartori ho ricominciato da capo e ho ritrovato la voglia di mettermi in gioco”.

Finale e ritorno in Top 100

Voglia e gioco lo hanno portato in finale a Kigali, persa contro Marco Trungelliti (116 ATP), e caratterizzata anche da un problema alla schiena. Tuttavia, l’ex numero 18 al mondo ci ha tenuto a rassicurare: “Alla nona partita in due settimane ho avuto una contrattura alla schiena, niente di preoccupante, però dopo il primo set ho avuto problemi al servizio e sono crollato”.

Nonostante la sconfitta, l’ottimo avvio di 2026 ha riportato il vincitore di tre titoli ATP in Top 200 per la prima volta da febbraio 2024. Traguardo commentato così da Cecchinato stesso: “Sono molto soddisfatto, fisicamente sto ancora bene. Sono contento di tornare in Top 200 ed essere sicuro di giocare le quali al Roland Garros, torneo a cui sono molto legato”. Dopo aver giocato le qualificazioni all’Australian Open, per l’azzurro sarà il secondo Slam di fila, ma non vuole fermarsi qui: “L’obiettivo è giocare anche Wimbledon e US Open”. Solo nove mesi fa le quali di tutti gli Slam sarebbero state impensabili.

Sognando i 100

Rivedere Cecchinato ottenere buoni risultati, ma soprattutto lottare su ogni pallina fa solo piacere. D’altronde rimane pur sempre un semifinalista Slam e non meritava una mesta uscita di scena. Fortunatamente oggi smettere è solo una lontana idea: “Sogno di tornare in Top 100, se sto bene fisicamente non è impossibile”.