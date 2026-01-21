Australian OpenNews

Australian Open 2026, tutti i match sospesi per pioggia: gli aggiornamenti in tempo reale

By Donato Boccadifuoco
Australian Open ambience - Foto Ray Giubilo
Nel corso della sessione serale del 21 gennaio, tutti i match validi per il secondo turno dell’Australian Open 2026 sono stati interrotti causa pioggia. Sospesi pertanto i seguenti incontri: Nava vs Norris (tie-break del quarto set, col britannico avanti 2-1); Muchova vs Parks (terzo set, un set per parte); Zverev vs Muller (terzo set, un set per parte); Medjedovic vs de Minaur (terzo set, un set per parte); Paolini vs Frech (primo set, azzurra avanti di un break); Tiafoe vs Comesana (primo set).

AGGIORNAMENTO ORE 12:04 – Si torna a giocare su tutti i campi

AGGIORNAMENTO ORE 12:03 – Sul campo 7 riprende il match tra Nava e Norris

AGGIORNAMENTO ORE 11:58 – Sulla Kia arena riprende il match tra Paolini e Frech

AGGIORNAMENTO ORE 11:54 – Sulla 1573 Arena riprende il match tra Muchova e Parks.

AGGIORNAMENTO ORE 11:40 – Sulla John Cain Arena, riprende il match tra Zverev e Muller.

AGGIORNAMENTO ORE 11:26 – Sulla Rod Laver Arena, riprende il match tra Medjedovic e de Minaur.

AGGIORNAMENTO ORE 11:19 – Sulla Margaret Court Arena, riprende il match tra Tiafoe e Comesana.

