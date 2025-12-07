Jannik Sinner ad Abu Dhabi per l’ultimo Gp del Mondiale di F1 (VIDEO)

Jannik Sinner ad Abu Dhabi. Il numero 2 del mondo ospite sul circuito di Yas Marina per assistere all’ultimo Gran Premio del Mondiale di F1, che vedrà, a partire dalle 14.00, contendersi il titolo Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Insieme all’altoatesino il padre Hanpseter, il fratello Mark, la fidanzata Laila Hasanovic e il coach Simone Vagnozzi. Nella mattinata, Sinner si è incontrato con i piloti Mercedes George Russell e Andrea Kimi Antonelli, con cui ha girato sul circuito emirato, a bordo di una AMG GT 63 con 585 cavalli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport Tennis (@skysporttennis)