Auger-Aliassime e quel feeling particolare con le rimonte

A partire dallo US Open 2025, Felix Auger-Aliassime detiene un particolare primato relativamente alle rimonte. Il canadese, infatti, ha vinto il maggior numero di match ATP dopo aver perso il primo set. Con quella su Gael Monfils al Master 1000 di Indian Wells, sono ben 7 le vittorie in rimonta ottenute dal classe 2000.

I primi due tasselli di questa particolare striscia sono particolarmente prestigiosi: terzo turno contro Alexander Zverev (4-6 7-6(7) 6-4 6-4) e quarti di finale contro Alex de Minaur (4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4) ) proprio a Flushing Meadows. Anche la cavalcata al Master 1000 di Parigi ha contribuito a questa statistica: per raggiungere la finale contro Sinner, infatti, Auger-Aliassime ha vinto ben tre match in rimonta. Questa peculiare statistica è un indicatore della crescita fisica del canadese, laddove il ritiro al primo turno dell’Australian Open 2026 a causa dei crampi sembra essere solo un incidente di percorso.