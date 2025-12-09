Norrie si sbilancia: “Preferisco Alcaraz a Sinner”

“Tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz preferisco lo spagnolo”. Questa la sincera opinione di Cameron Norrie. Il tennista britannico, ospite del podcast ‘Nothing Major Show’ condotto da Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson e Jack Sock, ha espresso la propria opinione a riguardo dei due dominatori del tennis mondiale.

QUESTIONE DI GUSTI

Statistica curiosa quella che lega Norrie ad Alcaraz e Sinner. Il tennista britannico ha affrontato otto volte in carriera lo spagnolo vincendo tre match ma non ha mai avuto l’opportunità di confrontarsi con il numero due del mondo: “Non ho mai giocato contro Sinner ed è una cosa che vorrei davvero fare – afferma Norrie – con lui sono riuscito solo ad allenarmi”. L’ex numero 8 del mondo sembra però avere le idee chiare in merito a chi preferisce dei due: “Premettendo che avrei bisogno di giocare contro Jannik per avere un’opinione completa, dico Alcaraz. Lo spagnolo ha un gioco più vario ed è il mio giocatore preferito da guardare”.

Proprio contro il murciano, Norrie ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni del 2025 sconfiggendolo in rimonta al secondo turno del Masters 1000 di Parigi per 4-6 6-3 6-4. È lo stesso ex semifinalista di Wimbledon a spiegare così quel successo: “Non ho un’idea chiara di come io sia riuscito a batterlo, l’unica cosa che so è che per farlo bisogna giocare come in paradiso”.