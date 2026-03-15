Sinner in finale in tutti i 1000 su cemento: dal 1990 in cinque come lui

Jannik Sinner in finale in tutti i Masters 1000 su cemento. Gli hard courts si confermano terreno di caccia dell’altoatesino, che diventa il sesto dal 1990 a spingersi fino all’ultimo atto di ogni ‘1000’ sul duro. L’azzurro si aggiunge a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e Daniil Medvedev. Avendo già trionfato a Miami, in Canada, a Cincinnati, Shanghai e Parigi, in caso di successo contro Medvedev nella finale di domenica diventerebbe il terzo di tutti i tempi a vincere tutti i 1000 su cemento, dopo Federer (ultimo a Parigi-Bercy 2011) e Djokovic (ultimo a Cincinnati 2018).

LE 9 FINALI 1000 SU CEMENTO DI SINNER

Indian Wells – 2026 vs Medvedev ?

Miami – 2021 vs Hurkacz (L), 2023 vs Medvedev (L), 2024 vs Dimitrov (W)

Canada – 2023 vs de Minaur (W)

Cincinnati – 2024 vs Tiafoe (W), 2025 vs Alcaraz (L)

Shanghai – 2024 vs Djokovic (W)

Parigi – 2025 vs Auger-Aliassime (W)