Masters 1000 di Madrid 2026: Cobolli sul velluto, battuto nettamente Vallejo

La favola paraguaiana del Masters 1000 di Madrid si infrange contro un muro italiano. Flavio Cobolli batte Adolfo Daniel Vallejo con il netto punteggio di 6-3 6-2 al termine di un match a senso unico, in cui in palio c’era il primo ottavo di finale a Madrid per entrambi i giocatori. A raggiungerlo è l’azzurro che, al terzo tentativo dopo quelli del 2024 e del 2025, affronterà Daniil Medvedev in un quarto turno che promette spettacolo: i precedenti, però, sorridono al russo, avanti 2-0 negli scontri diretti.

A CHE ORA COBOLLI-MEDVEDEV

IL MONTEPREMI DEL MASTERS 1000 DI MADRID

LA PARTITA

Difficoltà solo nel primo e nell’ultimo turno di servizio del set di apertura per Cobolli, che risponde bene alla discontinua aggressività di Vallejo, forse penalizzato da un’eccessiva passività. Nel quarto game del parziale, infatti, è l’azzurro a comandare le operazioni sin dalla risposta, trovando rapidamente il break sul 30-40 ai danni di un paraguaiano poco falloso ma anche poco profondo negli scambi. Due giochi più tardi Cobolli si procura un’altra palla break grazie a tre splendidi vincenti consecutivi di rovescio, ma Vallejo, spinto dal pubblico, ha un moto d’orgoglio e riesce a restare a contatto, mantenendo il distacco di un solo break.

Dopo due turni di battuta interlocutori, arriva la reazione del sudamericano che, quando l’italiano serve per chiudere il set, aumenta l’aggressività in risposta e si procura l’opportunità del controbreak. L’esperienza e la classifica, però, fanno la differenza: Cobolli annulla il pericolo e chiude il primo set sul 6-3.

Ancora condizionato dall’occasione mancata nel finale del parziale precedente, Vallejo inizia il secondo set già in difficoltà. Il break a zero nel primo gioco in favore di Cobolli indirizza subito l’inerzia del match, mentre il secondo, arrivato nel quinto game, ne conferma definitivamente l’andamento. L’azzurro chiude senza problemi: è game, set e match dopo un’ora e 14 minuti di gioco.