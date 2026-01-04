ATP 250 Brisbane 2026: Tiafoe e Tien senza problemi, avanti anche Kyrgios-Kokkinakis

In attesa che l’ATP 250 di Brisbane entri nel vivo, nella mattinata di domenica 4 gennaio si sono disputati i primi match validi. Le partite più interessanti programmate per la sessione serale erano i singolari di Frances Tiafoe e Learner Tien, oltre al doppio del chiacchierato duo australiano composto da Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, già vincitori dell’Australian Open 2022.

Bene Tiafoe e Tien

Tiafoe ha esordito sul velluto: in un’ora esatta si è sbarazzato della wild card locale Aleksandar Vukic (numero 84 ATP). Lo statunitense si è imposto con un doppio 6-2, senza offrire alcuna palla break all’avversario. Attende ora il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Marton Fucsovics.

Esordio leggermente più insidioso, ma comunque non proibitivo, per il connazionale Tien, che ha affrontato l’argentino Camilo Ugo Carabelli (numero 49 ATP). Il classe 2005 ha vinto 7-6 6-3 in un’ora e mezza. A fronte di un primo equilibrato set con break e contro-break tra il terzo e il quarto gioco, nel secondo Tien è andato avanti 3-1 per poi amministrare. Il suo prossimo avversario sarà uno tra James Duckworth e Alex Michelsen.

Vincono gli ‘Special K’

Nel torneo di doppio, vittoria contro i pronostici per Kokkinakis e Kyrgios, che hanno battuto due specialisti quali Matthew Ebden e Rajeev Ram. La partita si è giocata sul filo dell’equilibrio ed è terminata con il punteggio di 5-7 6-4 10-8: a fare la differenza un break per set e un solo mini-break nel tie-break decisivo. Al prossimo turno affronteranno il duo francese Sadio Doumbia – Fabien Reboul. In singolare, invece, Kyrgios esordirà contro Kovacevic.