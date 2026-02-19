Federer e il paragone su Fonseca: “È un po’ come Sinner. Deve imparare, poi non avrà limiti”

Parole che sanno di consacrazione quelle spese da Roger Federer nei confronti di Joao Fonseca. L’ex tennista svizzero, in un’intervista rilasciata a L’Équipe, ha analizzato il talento brasiliano, paragonandolo proprio al numero 1 d’Italia, Jannik Sinner.

“Joao è un po’ come Sinner: deve imparare a capire quando usare tutta la sua potenza e quando contenere gli attacchi – afferma il venti volte campione Slam –. Quando troverà la soluzione, non avrà limiti“.

Il talento del 19enne di Rio de Janeiro non è in discussione e le dichiarazioni di Roger, oltre a essere motivo di grande soddisfazione, arrivano proprio dopo la prima vittoria dell’anno del brasiliano all’ATP 500 di Rio contro il connazionale Thiago Monteiro, che ha interrotto un digiuno di oltre tre mesi redimendosi nel torneo di casa.