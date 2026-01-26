Australian Open 2026: Pegula elimina la campionessa in carica Keys

Jessica Pegula fa suo il derby a stelle e strisce contro Madison Keys e approda ai quarti di finale dell’Australian Open 2026. La tennista di Buffalo mette fine al torneo della campionessa in carica con il punteggio di 6-3 6-4, centrando così per la quarta volta in carriera i quarti nello Slam australiano. Di fatto sempre in controllo del punteggio, Pegula ha gestito un match giocato con grande solidità, sbagliando poco e leggendo bene i momenti della sfida. Nel primo parziale, subito avanti due a zero, ha avuto il merito di togliere nuovamente il servizio a Keys subito dopo il controbreak dell’avversaria.

Keys ha invece interpretato una partita molto offensiva, incappando però in numerosi errori, soprattutto nei momenti chiave che l’hanno vista avere delle chance, anche quando si è ritrovata a inseguire di un break nel secondo set. La settimana prossima, nel ranking virtuale, Keys perderà sicuramente sei posizioni e nel migliore dei casi sarà numero 15 del mondo. Adesso per Pegula ci sarà una tra Amanda Anisimova e Xinyu Wang.

“Non so, ho giocato bene e sto colpendo bene la palla in questo torneo. Mi sono affidata a un paio di cose che sapevo avrebbe fatto. Ho provato a prendere il comando e, una volta ottenuto, mi sono concentrata su ciò che serviva per mantenerlo – le parole di Pegula a fine partita -. Nel primo set lei ha giocato un paio di ottimi game: in quei momenti ho preso dei rischi e ho avuto fiducia nei miei cambi di ritmo”.