Masters 1000 Indian Wells 2026: Sinner liquida Tien in due set, sarà semifinale con Zverev

Jannik Sinner vola in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. Il numero 2 del mondo, assente nel 2025 in seguito alla vicenda Clostebol, rifila un netto 6-1 6-2 al numero 27 ATP Learner Tien. Prova solida dell’altoatesino, bravo ad uscire in avvio di secondo set da un breve momento di appannamento per poi liquidare in poco più di un’ora di gioco il 20enne statunitense. Terza semifinale in carriera a Indian Wells per Sinner, che centra la semifinale numero 14 a livello 1000, l’11esima su cemento, e ottiene la 20esima vittoria consecutiva contro giocatori mancini: l’ultimo a batterlo è stato Ben Shelton nel Masters 1000 di Shanghai 2023. “L’esperienza in queste partite aiuta. Ho cercato di prepararmi al meglio perché Tien è un giocatore di talento e tornerà qui tante volte. La partita non era semplice e lui all’inizio era molto aggressivo. Abbiamo fatto tante sessioni di allenamento per abituarci al caldo, soprattutto all’inizio del torneo. Ci sono tante cose positive e alcuni aspetti da migliorare, ma sono contento di come ho preparato le partite“, le parole del quattro volte campione Slam, che andrà a caccia della prima finale a Indian Wells sabato contro Alexander Zverev. Bene anche il tedesco, uscito indenne dal rispettivo quarto con Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-3.

LA PARTITA

Avvio di primo set subito equilibrato con Sinner costretto ai vantaggi nel game di apertura. Nel primo turno di battuta Tien si porta avanti 40-15, ma commette una serie di imprecisioni che lo portano a concedere una palla break. Sinner è cinico e mette la freccia allungando sul 3-0. Nel finale di parziale arriva il doppio break per il 6-1 in 31 minuti. Leggero momento di appannamento per l’altoatesino in avvio di secondo set: due palle break concesse e salvate, una in manovra e una con un ace a uscire. Tien accusa il colpo, esce dalla partita e si trova in un amen sotto di due break sul 5-1. Sinner salva altre due palle break nel finale e chiude 6-2 in 36 minuti.

SINNER-ZVEREV: I PRECEDENTI

Sarà l’undicesimo confronto tra Sinner e Zverev. Il bilancio è di 6-4 in favore dell’altoatesino, che ha vinto gli ultimi cinque precedenti. L’ultimo incontro risale alle ATP Finals 2025: 6-4 6-3 per Sinner sull’indoor dell’Inalpi Arena di Torino. Per ritrovare un successo tedesco bisogna tornare agli ottavi di finale dello Us Open 2023. Sul cemento è avanti 5-3 Sinner, mentre sul ‘duro’ outdoor il bilancio è in parità (2-2), con l’azzurro uscito vincente negli ultimi due precedenti (Masters 1000 Cincinnati 2024, Australian Open 2025).