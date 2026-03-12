Sorteggio tabellone Atp Masters 1000 Miami in tv: data, orario, come seguirlo in diretta

Data e orario del sorteggio dell’Atp Masters 1000 di Miami 2026, evento combined in programma dal 18 al 29 marzo. Dalla California si vola in Florida per il secondo appuntamento ‘1000’ di questo marzo nordamericano. Molti sono già pronti per la primavera sul rosso europeo, ma ci sono le ultime fatiche sul veloce prima di tornare nel Vecchio Continente. Miami evoca bei ricordi a Jannik Sinner, che lo scorso anno per i ben noti motivi invece non prese parte alla competizione. Giocò bene Matteo Berrettini, che spera di iniziare a cambiare marcia in questo complicato avvio di stagione. Con loro, la solita folta pattuglia di tennisti italiani.

ENTRY LIST ATP MIAMI 2026

Il sorteggio si terrà nella giornata di lunedì 16 marzo, con l’inizio della cerimonia che è previsto alle 13:00 ora locale, quando in Italia saranno le 18:00. Ancora non sono state rese note le modalità attraverso le quali saranno forniti aggiornamenti sulla cerimonia del sorteggio, quindi il consiglio è quello di monitorare i profili social del torneo.