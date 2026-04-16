Ruud prepara il Masters 1000 di Madrid alla Rafa Nadal Academy (FOTO)

Casper Ruud sta perfezionando la preparazione in vista di uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione alla Rafa Nadal Academy.Il norvegese, campione in carica del Masters 1000 di Madrid, è a Manacor per ultimare il lavoro sulla terra battuta con un obiettivo chiaro: difendere il titolo conquistato nel 2025, il più prestigioso della sua carriera.

Il norvegese arriva a questo appuntamento dopo il ritiro a Montecarlo negli ottavi di finale contro Felix Auger-Aliassime, a causa di un problema fisico che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del match.

Prima di scendere in campo per il primo allenamento, Ruud ha incontrato Rafa Nadal in un clima informale, scambiando impressioni e sensazioni sulla stagione sul rosso. Un confronto che conferma il legame tra i due e il ruolo costante di Nadal nella vita quotidiana dell’accademia.

Il norvegese è arrivato per la prima volta a Manacor nel 2018, quando occupava la posizione numero 143 del ranking ATP. Da allora la sua crescita è stata continua e lo ha portato fino alla posizione numero 2 del mondo dopo la finale agli US Open, consolidandolo tra i protagonisti del circuito. La stagione 2025 ha rappresentato un ulteriore passo avanti, con il successo a Madrid e il titolo a Stoccolma, in continuità con una striscia positiva che lo vede vincere almeno un torneo ogni anno dal 2020.

Ora Ruud lavora a Manacor sotto la guida del padre Christian e dell’allenatore Pedro Clar, con l’obiettivo di arrivare alla Caja Magica nelle migliori condizioni possibili e difendere il trofeo conquistato nel 2025.