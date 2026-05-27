Roland Garros 2026: Zverev passa in scioltezza contro Machac

Alexander Zverev passeggia come fosse nel prato di casa sua contro Tomas Machac. Il secondo turno del Roland Garros 2026 è più simile a un allenamento di quasi due ore, chiuso sul punteggio di 6-4 6-2 6-2 in favore del gigante di Amburgo, che ha avuto in mano le redini della sfida fin dalle prime battute. Solo una palla break concessa (e annullata), consuete percentuali altissime al servizio e passaggio del turno mai veramente in discussione. Il ceco ha giocato sul dolore al piede sinistro — medical time-out chiamato in avvio di secondo set — ma ha stretto i denti ed è voluto arrivare fino alla fine della partita, evitando la via del ritiro. Per il numero 2 del tabellone, che approda per il nono anno consecutivo al terzo turno del Roland Garros, incrocio previsto contro il francese Quentin Halys (n. 90 ATP).