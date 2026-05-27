Roland Garros 2026: Sonego non ingrana, Paul passa agevolmente al terzo turno

Non la miglior serata nella carriera di Lorenzo Sonego, quella vissuta al secondo turno del Roland Garros 2026 contro Tommy Paul. Lo statunitense ha superato agevolmente l’italiano in tre set 6-3 6-2 6-4 in 2 ore e 9 minuti. Sonego è apparso meno energico del solito, forse come conseguenza della partita-maratona di primo turno vinta al quinto set contro Pierre-Huges Herbert. Rimangono comunque delle note positive nel Roland Garros di Sonego: a Parigi il torinese, infatti, ha messo fine ad una striscia di cinque sconfitte consecutive. Inoltre, non perderà punti in classifica dato che nel 2025 uscì al primo turno del Roland Garros per mano di Ben Shelton.