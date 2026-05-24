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Roland Garros 2026, Sonego la spunta al quinto set: battuto Herbert all’esordio

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Lorenzo Sonego agli Internazionali d'Italia 2026
Lorenzo Sonego - Foto FITP

Dopo oltre quattro ore di battaglia andate in scena sul Court Simonne-Mathieu, Lorenzo Sonego stacca il pass per il secondo turno del Roland Garros 2026. Il piemontese si è imposto con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-2 1-6 6-4 sul qualificato Pierre-Hugues Herbert per guadagnare la sfida con il vincitore del match tra Rinky Hijikata e il numero 24 del tabellone Tommy Paul. Dopo cinque sconfitte consecutive torna dunque a sorridere l’azzurro, che lo scorso anno a Parigi uscì di scena all’esordio contro Ben Shelton.

Nel primo set fioccano le palle break da una parte e dall’altra, ma è Sonego il primo a cedere la battuta regalando a Herbert la possibilità di servire sul 5-4 per portarsi avanti. Arriva però l’immediato controbreak dell’azzurro che allunga il parziale al tie-break, dove si impone per 7 punti a 3. Tanto equilibrio anche nella seconda frazione che viene decisa dal break messo a segno da Herbert nel dodicesimo gioco. Il piemontese domina il terzo parziale, mentre nel quarto è un assolo del giocatore di casa. A decidere la partita è dunque il quinto set dove in maniera rocambolesca Sonego trova il break che lo proietta avanti 2-0. L’azzurro conferma il vantaggio ma poi manca una chance del doppio break e al momento di chiudere, sul 5-3, cede la battuta. L’aggancio di Herbert non arriva però perché nel momento più caldo Sonego capitalizza il break che scrive la parola fine sul match.

 

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