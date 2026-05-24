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Roland Garros 2026: Djokovic lascia un set a Mpetshi Perricard, poi rimonta e si prende il secondo turno

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Novak Djokovic al Masters 1000 di Miami
Novak Djokovic - Foto Charles Baus/CSM/Shutterstock

Novak Djokovic al secondo turno del Roland Garros 2026 ma non senza soffrire. Il numero 4 del mondo – all’82esimo gettone in un main draw in un Major – lascia un set al padrone di casa Giovanni Mpetshi Perricard per poi battere in rimonta in quattro set il francese. 5-7 7-5 6-1 6-4, in due ore e x minuti di gioco, il punteggio in favore del serbo che – pur senza impressionare – avanza al secondo turno, dove affronterà Valentin Royer. Il transalpino ha dominato in tre set il qualificato Hugo Dellien.

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