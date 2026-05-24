Roland Garros 2026, Bellucci: “Sono molto deluso e arrabbiato, non sono stato lucido nei momenti cruciali”

Mattia Bellucci esce sconfitto nel match di primo turno contro il padrone di casa Quentin Halys al Roland Garros 2026. 6-3 7-6(4) 6-3 il punteggio in favore del francese che in 2 ore e 26 minuti di partita, grazie ad una grandissima prestazione, ha eliminato l’azzurro, reduce dagli ottimi Internazionali d’Italia in cui ha raggiunto il terzo turno. In conferenza stampa, è emersa tutta la delusione del 24enne di Busto Arsizio: “Il servizio non mi ha aiutato particolarmente, specialmente dal secondo set in poi. Non ho gestito bene i momenti importanti, come nel secondo set in vantaggio 5-3 e servizio. Sono molto deluso e arrabbiato, però sono sicuro che ci saranno altre occasioni. Non sono stato abbastanza lucido. Lui ha giocato una buona partita, non mi aspettavo approcciasse così bene. Anche il pubblico ha inciso e quando mi sono trovato in difficoltà non sono stato in grado di uscirne”.