Wimbledon 2026, iniziano bene Bolelli e Vavassori: superati Jones e Paris in due set

Simone Bolelli e Andrea Vavassori aprono la loro campagna a Wimbledon 2026 con una vittoria agevole. Le teste di serie numero 4 hanno superato la coppia britannica composta da Ben Jones e Joshua Paris con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora di gioco, accedendo al secondo turno senza mai aver rischiato davvero nulla nel corso dell’incontro.

Un primo turno leggero per i campioni degli Internazionali d’Italia 2026, che hanno gestito la sfida con esperienza e solidità. Le wild card britanniche non hanno mai impensierito gli azzurri, che hanno preso in mano il match all’improvviso, quando più contava, nel primo set e dilagato nel secondo con un netto 6-1 che non ha lasciato scampo agli avversari.

Al secondo turno Bolelli e Vavassori affronteranno i vincenti della sfida tra De Jong/Royer e Golubev/Nedovyesov.