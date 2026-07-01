Wimbledon 2026, da Shelton a Rublev passando per Darderi: le teste di serie eliminate al primo turno

Si sono conclusi i primi turni di Wimbledon 2026 e non sono mancate le sorprese. Così al maschile, come al femminile, sono tante le teste di serie saltate già all’esordio del terzo Slam della stagione. Su tutti, sorprende l’eliminazione di Ben Shelton (n. 4), che ha ceduto il passo a Otto Virtanen al quinto set. Un po’ meno sorprendente l’uscita di scena di Casper Ruud (n. 11), che si è arreso a Hubert Hurkacz. Già fuori anche Andrey Rublev (n. 12), Francisco Cerundolo (n. 18) e Cameron Norrie (n. 26), sconfitti rispettivamente da Roman Safiullin, Jaume Munar e Michael Zheng. Niente da fare per Ugo Humbert (n. 27), Alejandro Tabilo (n. 29) e Tomas Martin Etcheverry (n. 30), mentre tra gli azzurri salutano il torneo Luciano Darderi (n. 14), sconfitto da Ethan Quinn e Matteo Arnaldi (n. 32), arresosi a Quentin Halys.

Al femminile esce di scena Elina Svitolina (n. 8), battuta nel derby dalla connazionale Daria Snigur. Out anche la recente finalista del Roland Garros, Maja Chwalinska (n. 20), oltre a Leylah Fernandez (n. 22), Clara Tauson (n. 24), Anastasia Potapova (n. 27), Ann Li (n. 28) e Donna Vekic (n. 31).