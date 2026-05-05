Internazionali d’Italia 2026, Paolini: “Boicottaggio? Uniti si può fare”

“Boicottaggio? Se siamo tutti d’accordo e siamo uniti, maschi e femmine, si può fare” così Jasmine Paolini sulla questione boicottaggio sollevata da Aryna Sabalenka. L’italiana è intervenuta in conferenza stampa agli Internazionali BNL d’Italia 2026 e ha detto la sua relativamente ai prize money degli Slam. “Vogliamo che ci sia una disposizione più equa per i giocatori, anche per ciò che riguarda pensioni e maternità – ha aggiunto l’azzurra -. In questo momento WTA e ATP si stanno muovendo, gli Slam no“. In particolare, Paolini ha sottolineato come i Major non sostengano a sufficienza i giocatori e le giocatrici: “Alzano il prize money ma non in percentuale rispetto a quanto aumentano i loro ricavi. Soprattutto non stanno contribuendo a pensioni e maternità”.

Roma tra passato e presente

La toscana torna Roma da campionessa in carica, ma la cosa non la destabilizza particolarmente: “Campionesa in carica? Non ci sto pensando, tornare a Roma è una bellissima sensazione perché ho tanti bei ricordi, spero di portarmi energia positiva”. Nessuna distrazione dunque, ma solo concentrazione per la nuova edizione: “Quel che ho fatto l’anno scorso è fatto, questa è una nuova edizione del torneo e devo pensare alla prima partita“. Paolini, infatti, ha detto chiaramente che l’obiettivo è ritrovare il suo miglior tennis: “Sto cercando di aggiustare le cose concentrandomi sull’allenamento per alzare il mio livello ed essere competitiva”.

Lo staffe e l’approccio

“Errani fa parte del mio team, cerchiamo di capire insieme i momenti in cui c’è bisogno di allenarsi di più oppure di staccare” ha spiegato la numero 8 del ranking WTA. Sempre riguardo al proprio team ha aggiunto: “Ampliare lo staff? In questo momento non ci voglio nemmeno pensare“. Infine, l’italiana ha risposto ad una domanda mirata sul suo approccio spesso solare e sorridente: “Spero sempre di poter far bene, ma non sempre riesco a farmi scivolare tutto addosso. Vincere aiuta sempre, giocare tate partite dà fiducia e porta un mood positivo”.