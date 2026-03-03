Masters 1000 Indian Wells 2026: Cobolli sulla scia di Acapulco, pericolo Zverev agli ottavi

Flavio Cobolli si presenta in fiducia ai nastri di partenza del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Il tennista romano arriva il California fresco di vittoria nell’ATP 500 di Acapulco e forte del best ranking di numero 15 del mondo. L’azzurro andrà a caccia del primo successo in carriera nel ‘1000’ americano, dopo le eliminazioni all’esordio nel 2024 (vs Roberto Carballes Baena) e nel 2025 (vs Colton Smith). Grazie al bye in quanto testa di serie (15), Cobolli partirà dal secondo turno, dove incontrerà il vincente della sfida tra Miomir Kecmanovic e Daniel Altmaier. In caso di successo del serbo andrebbe in scena la rivincita della semifinale di Acapulco, match più combattuto della settimana messicana del 23enne laziale, che si era trovato sotto di un break nel terzo set contro il 26enne di Belgrado. Un altro replay di Acapulco potrebbe palesarsi al terzo turno, con la potenziale sfida con Frances Tiafoe, avversario dell’azzurro nella finale del 500 centroamericano.

Percorso affatto scontato per Cobolli, che agli ottavi vede Alexander Zverev. Contro il tedesco, non nel momento migliore della carriera e reduce dal ko al secondo turno ad Acapulco, i precedenti sono negativi (2-0), ma i due non si sono mai affrontati sugli hard courts. Il romano partirebbe sfavorito, ma il cemento lento di Indian Wells depotenzia lo schema servizio e rovescio del classe 1997 di Amburgo. Guardando più avanti, il potenziale quarto di finale dovrebbe essere con uno tra Lorenzo Musetti, al rientro dalla lesione all’adduttore sinistro rimediata all’Australian Open, Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev. Semifinale ipotetica con Jannik Sinner o Ben Shelton e finale con uno tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

IL CAMMINO POTENZIALE DI COBOLLI

Primo turno – bye

Secondo turno – Kecmanovic/Altmaier

Terzo turno – (21) Tiafoe/Brooksby

Ottavi di finale – (4) Zverev/(28) Nakashima

Quarti di finale – (5) Musetti/(9) Auger-Aliassime/(17) Rublev/(30) Fils

Semifinale – (2) Sinner/(8) Shelton/(12) Mensik/(23) Paul

Finale – (1) Alcaraz/(3) Djokovic/(6) de Minaur/(7) Fritz