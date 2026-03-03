Tabellone Indian Wells 2026: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone con tutti gli accoppiamenti dell’Atp Masters 1000 di Indian Wells 2026, in programma dal 4 al 15 marzo. Si vola in Nord America, più precisamente in California, per il primo ‘1000’ della stagione del circuito maschile. Jannik Sinner punta a rifarsi dopo le parentesi di Melbourne e Doha: nel deserto sarà la seconda testa di serie dietro il solito Carlos Alcaraz. Dei top players non manca nessuno, torna anche Lorenzo Musetti dopo un mese di stop. La pattuglia azzurra è come di recente abitudine molto folta. Di seguito il tabellone completo.
TABELLONE MASTERS 1000 INDIAN WELLS
PARTE ALTA
(1) Carlos Alcaraz — Bye
Terence Atmane vs Grigor Dimitrov
Juan Manuel Cerundolo vs Botic van de Zandschulp
(26) Arthur Rinderknech — Bye
(24) Valentin Vacherot — Bye
Nuno Borges vs Emilio Nava
Alexander Shevchenko vs Qualifier
(13) Casper Ruud — Bye
(10) Alexander Bublik — Bye
Michael Zheng [WC] vs Arthur Cazaux
Qualifier vs Qualifier
(20) Luciano Darderi — Bye
(27) Cameron Norrie — Bye
Matteo Arnaldi vs Qualifier
Sebastian Korda vs Francisco Comesana
(6) Alex de Minaur — Bye
(3) Novak Djokovic — Bye
Kamil Majchrzak vs Giovanni Mpetshi Perricard
Hubert Hurkacz vs Aleksandar Kovacevic
(31) Corentin Moutet — Bye
(19) Francisco Cerundolo — Bye
Valentin Royer vs Qualifier
Fabian Marozsan vs Roberto Bautista Agut
(14) Jack Draper — Bye
(11) Daniil Medvedev — Bye
Alejandro Tabilo vs Rafael Jodar [WC]
Qualifier vs Sebastian Baez
(22) Jiri Lehecka — Bye
(32) Ugo Humbert — Bye
Qualifier vs Alex Michelsen
Jacob Fearnley vs Damir Dzumhur
(7) Taylor Fritz — Bye
PARTE BASSA
(5) Lorenzo Musetti — Bye
Marton Fucsovics vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
(30) Arthur Fils — Bye
(17) Andrey Rublev — Bye
Mattia Bellucci vs Gabriel Diallo
Gael Monfils [WC] vs Qualifier
(9) Felix Auger-Aliassime — Bye
(15) Flavio Cobolli — Bye
Daniel Altmaier vs Miomir Kecmanovic
Jenson Brooksby vs Alexei Popyrin
(21) Frances Tiafoe — Bye
(28) Brandon Nakashima — Bye
Camilo Ugo Carabelli vs Martin Damm [WC]
Matteo Berrettini vs Adrian Mannarino
(4) Alexander Zverev — Bye
(8) Ben Shelton — Bye
Reilly Opelka vs Ethan Quinn
Quentin Halys vs Adam Walton
(25) Learner Tien — Bye
(18) Alejandro Davidovich Fokina — Bye
Zachary Svajda [WC] vs Marin Cilic
Mariano Navone vs Marcos Giron
(12) Jakub Mensik — Bye
(16) Karen Khachanov — Bye
Joao Fonseca vs Raphael Collignon
Zizou Bergs vs Jan-Lennard Struff
(23) Tommy Paul — Bye
(29) Tomas Martin Etcheverry — Bye
Stefanos Tsitsipas vs Denis Shapovalov
Qualifier vs James Duckworth
(2) Jannik Sinner — Bye
TABELLONE WTA 1000 INDIAN WELLS
PARTE ALTA
1 SABALENKA, Aryna Bye
Qualifier v PARKS, Alycia
CRISTIAN, Jaqueline TJEN, Janice
Bye 29 JOINT, Maya
18 Jovic, Iva Bye
STEPHENS, Sloane v OSORIO, Camila
LYS, Eva v MCNALLY, Caty
Bye 16 OSAKA, Naomi
10 MBOKO, Victoria Bye
BIRRELL, Kimberly v SELEKHMENTEVA, Oksana
SONMEZ, Zeynep v KESSLER, McCartney
Bye 23 KALINSKAYA, Anna
25 RADUCANU, Emma
SEIDEL, Ella v Qualifier
Qualifier v Blinkova, Anna
Bye 6 ANISIMOVA, Amanda
4 GAUFF, Coco Bye
ANDREESCU, Bianca v Qualifier
YASTREMSKA, Dayana v ZHANG, Shuai
Bye 31 EALA, Alexandra
21 SHNAIDER, Diana Bye
CIRASTEA, Sorana v MARIA, Tatjana
BOUZAS MANEIRO, Jessica v HADDAD MAIA, Beatriz
Bye 14 NOSKOVA, Linda
11 ALEXANDROVA, Ekaterina Bye
Qualifier v LI, Ann
PUTINTSEVA, Yulia v BADOSA, Paula
Bye 17 TAUSON, Clara
30 WANG, Xinyu Bye
TOMLJANOVIC, Ajla v RUSE, Elena-Gabriela
POTAPOVA, Anastasia v Qualifier
Bye 7 PAOLINI, Jasmine
PARTE BASSA
5 PEGULA, Jessica Bye
VEKIC, Donna v VALENTOVA, Tereza
VOLYNETS, Katie v SRAMKOVA, Rebecca
Bye 26 OSTAPENKO, Jelena
22 MERTENS, Elise Bye
BUSCA, Cristina v Qualifier
FRECG, Magdalena v Qualifier
Bye 12 BENCIC, Belinda
15 KEYS, Madison Bye
Qualifier v WILLIAMS, Venus
Qualifier v KARTAL, Sonay
Bye 20 NAVARRO, Emma
28 KOSTYUK, Marta Bye
BOUZKOVA, Marie v Qualifier
ARANGO, Emiliana v BAPTISTE, Hailey
Bye 3 RYBAKINA, Elena
8 ANDREEVA, Mirra Bye
STEARNS, Peyton v SIERRA, Solana
SINIAKOVA, Katerina v KENIN, Sofia
Bye 27 FERNANDEZ, Leylah
19 SAMSONOVA, Liudmila Bye
LINETTE, Magda v KRUEGER, Ashlyn
SIEGEMUND, Laura v MARCINKO, Petra
Bye 9 SVITOLINA, Elina
13 MUCHOVA, Karolina Bye
JACQUEMOT, Elsa v BONDAR, Anna
RUSIC, Antonia v BRADY, Jennifer
Bye 24 ZHENG, Qinwen
32 SAKKARI, Maria Bye
GRACHEVA, Varvara v TAGGER, Lilli
JONES, Francesca v Qualifier
Bye
2 SWIATEK, Iga