Serena Williams torna in campo: allenamento con Parks (VIDEO)

Alycia Parks ha mostrato nelle sue storie Instagram un allenamento davvero speciale: Serena Williams. Nel video si vedono la classe 2000 e la vincitrice di 23 tornei del Grande Slam impegnate in uno scambio. Oltre all’importante momento per Parks, che ha avuto in avvio di 2026 buono ma non eccelso, il video alimenta nuovi rumors intorno ad un possibile ritorno alle competizioni di Serena. Già qualche mese fa, infatti, aveva destato scalpore il rientro della statunitense nelle liste per i controlli anti-doping. Fatto che aveva portato a molte voci secondo cui il suo ritorno alle competizioni sarebbe stato imminente. Dal canto suo, invece, l’ex dominatrice del tennis femminile non si è mai sbilanciata particolarmente.

