Attacchi Dubai, ATP: “Priorità è salute, sicurezza e benessere dei giocatori”

Forti tensioni in Medio Oriente con gli attacchi di Usa-Israele all’Iran. Spazio aereo chiuso nella zona interessata con diversi giocatori che sono rimasti bloccati a Dubai, dove domenica si è concluso l’ATP 500 vinto da Daniil Medvedev. Staff e tennisti sono in hotel e sono in contatto costante con l’ATP, che ha rilasciato una nota su X sulla sicurezza dei giocatori: “L’ATP sta monitorando da vicino l’evolversi della situazione in Medio Oriente e resta in contatto costante con i nostri giocatori, i loro staff di supporto e le autorità locali competenti. La salute, la sicurezza e il benessere dei nostri giocatori, del personale e degli addetti al torneo sono la nostra priorità. Possiamo confermare che un numero limitato di giocatori e membri dei team si trova ancora a Dubai dopo la conclusione del recente torneo ATP 500. Loro e i rispettivi staff sono ospitati negli hotel ufficiali del torneo, dove le loro esigenze immediate sono pienamente assistite. Siamo in comunicazione diretta con le persone coinvolte, così come con gli organizzatori del torneo e i consulenti per la sicurezza. In questa fase, le soluzioni di viaggio restano soggette a una valutazione continua, in linea con l’operatività delle compagnie aeree e le indicazioni ufficiali. Continueremo a fornire il supporto necessario per garantire che i giocatori e i loro team possano partire in sicurezza quando le condizioni lo consentiranno. Continueremo a valutare gli sviluppi e forniremo aggiornamenti quando opportuno”.