Dubai, tensione nei cieli: Medvedev e Rublev pronti a partire con un volo privato

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Daniil Medvedev e Andrey Rublev sarebbero pronti a lasciare Dubai nelle prossime ore, nel tentativo di evitare possibili complicazioni legate all’escalation militare che starebbe interessando l’area mediorientale.

Il piano: via terra fino all’Oman, poi jet privato

Stando alla ricostruzione di Marca, i due tennisti russi avrebbero valutato l’ipotesi di raggiungere via terra l’Oman, da dove un aereo privato sarebbe pronto a decollare per portarli fuori dalla regione. L’obiettivo, naturalmente, sarebbe quello di non compromettere la trasferta americana e di arrivare regolarmente negli Stati Uniti per il Masters 1000 di Indian Wells.

Spazio aereo sotto pressione

La situazione nei cieli della zona sarebbe resa complicata dalle tensioni geopolitiche degli ultimi giorni, che avrebbero provocato chiusure e limitazioni temporanee dello spazio aereo in alcune aree del Medio Oriente. Proprio per questo motivo, sempre secondo Marca, Medvedev e Rublev starebbero monitorando costantemente l’evolversi degli eventi, valutando anche eventuali rotte alternative, come Turchia o Armenia, qualora la soluzione omanita non fosse praticabile.

Al momento non ci sarebbero comunicazioni ufficiali da parte dei giocatori o dei rispettivi team. La notizia, rilanciata dal quotidiano iberico, andrebbe dunque letta con la dovuta cautela, in attesa di sviluppi concreti.