Australian Open 2026: fisioterapista per Fritz nel match con Musetti

Taylor Fritz ha chiamato il fisioterapista in campo nel secondo set del match di ottavi di finale dell’Australian Open 2026 contro Lorenzo Musetti. In svantaggio 6-2 3-2 nel punteggio, lo statunitense, dopo aver salvato una palla break e tenuto il servizio, ha richiesto l’intervento del fisio.

Il tennista si è fatto sostituire i tape posizionati su entrambe le anche: al momento non si teme un infortunio e non sembrerebbe esserci un ritiro all’orizzonte. Non c’è stata necessità di un medical time-out per Fritz, che è tornato regolarmente in campo.