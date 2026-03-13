Swiatek un’amara prima volta: 5 sconfitte di fila contro Top 10

Si sa, a tutto c’è una prima volta. Per Iga Swiatek è arrivata un’amara prima volta in carriera: 5 sconfitte consecutive contro avversarie in Top 10. La striscia negativa si è aperta alle Finals di Riyadh nel novembre 2025, quando la polacca venne sconfitta nel round robin sia da Amanda Anisimova (6-7(3) 6-4 6-2) che da Elena Rybakina (3-6 6-1 6-0).

Inoltre, a gennaio 2026 durante la United Cup, Swiatek è stata battuta anche da Coco Gauff (6-4 6-2), per poi uscire ai quarti di finale dell’Australian Open contro Elena Rybakina (7-5 6-1). Poi ad Indian Wells si è aggiunta l’uscita di scena ai quarti di finale per mano di Elina Svitolina con lo score di 6-2 4-6 6-4.

Il precedente

Curioso come nel 2022 Swiatek avesse una striscia di 15 vittorie consecutive contro Top 10, perdendo appena due set. Pochi anni dopo la situazione si è totalmente rovesciata, con l’ex numero 1 al mondo che ha un bilancio di 3 vittorie e 7 sconfitte nelle ultime 10 partite contro Top 10, tutte giocate su cemento.

Già nel 2024, la polacca aveva inanellato tre sconfitte consecutive contro le migliori dieci giocatrici del ranking. In quell’occasione furono Qinwen Zheng (6-2 7-5 in semifinale ai Giochi Olimpici di Parigi), Aryna Sabalenka (6-3 6-3 in semifinale al WTA 1000 di Cincinnati) e Jessica Pegula (6-2 6-4 ai quarti di finale dello US Open) a battere Swiatek.