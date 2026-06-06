Roland Garros 2026: cosa aspettarsi dalla finale Andreeva-Chwalinska

Al loro primo incontro nel tennis dei grandi, Mirra Andreeva e Maja Chwalinska si sfideranno per la conquista del titolo nel singolare femminile del Roland Garros 2026.

Si tratterà della prima finale Slam per entrambe, con la russa che riesce a raggiungere l’atto finale del torneo dopo la semifinale del 2024 a Parigi. Va a caccia del sesto trofeo in carriera dopo aver già ottenuto, all’età di diciannove anni, i WTA 1000 di Indian Wells e Dubai.

Dal canto suo la polacca, che non aveva mai superato il secondo turno in un Major, diventa la seconda giocatrice nell’Era Open a prender parte alla finale di uno Slam partendo dalle qualificazioni, dopo Emma Raducanu allo US Open 2021, e la prima in assoluto al Roland Garros.

Il percorso sin qui

Nel loro cammino verso l’atto conclusivo del torneo, le due tenniste sono state quasi perfette, con un solo set perso ciascuno. La giovane classe 2007 ha rimontato Marina Bassols al secondo turno infliggendole un doppio 6-1 e sconfitto avversarie decisamente in fiducia come Sorana Cirstea (ai quarti di finale) e Marta Kostyuk (in semifinale).

La numero 114 del mondo, invece, ha ribaltato il match di terzo turno contro Maria Sakkari e affrontato, rispettivamente al primo e al secondo turno, la campionessa olimpica Qinwen Zheng e la semifinalista Slam Elise Mertens. In caso di sconfitta Chwalinska salirebbe alla posizione numero 21 del ranking, ma in caso di vittoria raggiungerebbe l’incredibile traguardo della posizione numero 14 del ranking WTA.