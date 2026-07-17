ATP 500 Washington 2026: Kyrgios e Tiafoe giocheranno in doppio assieme

In queste settimane si stanno disputando gli ultimi tornei su terra rossa della stagione, con il periodo del cemento nordamericano che è alle porte, con i due Masters 1000 di Toronto e Cincinnati come portate principali prima dello US Open. Tra questi impegni di elevata caratura si disputerà il Mubadala DC Open, o ATP 500 di Washington, a partire dal 27 luglio fino al 2 di agosto. La novità delle ultime ore è rappresentata dalla partecipazione in doppio della coppia composta da Frances Tiafoe e Nick Kyrgios, come annunciato tramite social dallo stesso torneo. I due si sono affiancati per un solo evento nella loro carriera, proprio nella capitale statunitense nel 2021, quando vinsero il primo match contro la coppia Rohan Bopanna e Ivan Rodig, prima di perdere contro il duo composto da Jannik Sinner e Sebastian Korda. Tra i due il miglior risultato in doppio è stato raggiunto da Nick Kyrgios, che nel 2022 trionfò all’Australian Open in coppia con il connazionale Thanasi Kokkinakis.