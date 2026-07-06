Wimbledon 2026: Cobolli – de Minaur sospesa per un malore sugli spalti

L’ottavo di finale di Wimbledon 2026 tra Flavio Cobolli e Alex de Minaur è stato sospeso due volte per due diversi malori. In un primo momento una spettatrice si è sentita male, aiutata anche da Cobolli, ma è riuscita ad uscire sulle sue gambe dal Court N.1 sul punteggio di 6-5 per Cobolli. Successivamente, nel corso del secondo set sul punteggio di 7-5 2-3 15-15 in favore dell’azzurro un altro spettatore si è sentito male. La seconda sospensione della partita è stata più lunga. Cobolli e de Minaur si sono a loro volta seduti all’ombra nell’angolo sotto al pannello elettronico che indica la velocità del servizio.

AGGIORNAMENTO 15:33 – Lo spettatore è uscito dal campo sulle sue gambe, la partita è regolarmente ripresa dopo circa 5 minuti di sospensione.