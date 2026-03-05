Masters 1000 Indian Wells 2026: che rimonta Berrettini! Adesso la super sfida con Zverev

“Ho lottato con tutto quello che avevo fino all’ultimo punto. All’inizio del terzo set ho iniziato ad avere qualche crampo, ma poi mi sono ricordato di essere stato male 3 giorni fa”. Queste le parole di Matteo Berrettini nell’intervista a caldo dopo la partita in cui ha superato in rimonta il francese Adrian Mannarino al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2026. 4-6 7-5 7-5 in una battaglia di quasi 3 ore in favore dell’azzurro che, nonostante i crampi, accede al secondo turno del torneo californiano.

Decisivi per Matteo i 14 ace e le 6 palle break annullate sulle 9 conquistate da Mannarino che, dopo il primo set (2 break in apertura), è riuscito a strappare il servizio al suo avversario solo una volta, a testimonianza del fatto che Matteo abbia alzato il suo livello nei due set successivi. Vittoria importante per il numero 66 del mondo che aveva bisogno di riscattarsi dopo la sconfitta al primo turno dell’ATP 250 di Santiago contro lo statunitense Emilio Nava per 6-3 6-4 e, in generale, una campagna sudamericana conclusasi con 3 vittorie e 3 sconfitte.

Nel prossimo turno l’ex numero 6 del mondo affronterà Alexander Zverev, numero 4 del ranking. I precedenti dicono 4-3 in favore del tedesco: l’ultimo risale allo scorso aprile quando fu l’italiano a prevalere in tre set al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

La partita

Inizio shock per l’azzurro del mondo che in apertura perde i primi 4 quattro game del primo parziale, subendo il break nel primo (dopo 5 parità e alla quinta chance) e nel terzo gioco. Berrettini prova a recuperare e nell’ottavo gioco strappa il servizio all’avversario, ma non riesce a riportare la parità assoluta e nel decimo game il francese chiude il primo set 6-4.

Nel secondo set il parziale in apertura, questa volta, lo piazza l’italiano che si porta avanti 3-0, ottenendo il break nel secondo game alla seconda palla break. Sul 4-2, il n.66 al mondo va sotto 0-40 e subisce il break da parte dell’avversario. Nel dodicesimo game l’ex n.6 del mondo accelera e strappa il servizio al francese chiudendo il secondo parziale 7-5.

Nel terzo e decisivo set i due giocatori salvano una palla break a testa nei rispettivi primi turni di battuta. C’è grande equilibrio, nessuno vuole concedere la minima chance all’avversario. Sul punteggio di 6-5 lo scatto decisivo lo piazza l’azzurro che alla prima occasione del parziale mette a segno il break e archivia la pratica Mannarino con il risultato di 4-6 7-5 7-5 per avanzare al secondo turno del 1000 californiano.

Bellucci lotta, ma Diallo passa in due set

Non solo belle notizie per quanto riguarda il tennis italiano. Mattia Bellucci si arrende dopo 2 ore e 13 minuti al canadese Gabriel Diallo, numero 38 del ranking. 7-6(5) 6-4 il punteggio in favore del nativo di Montreal che nel prossimo turno sfiderà la testa di serie numero 17 Andrey Rublev. Tanti rimpianti per il 24enne di Busto Arsizio, soprattutto nel primo set quando nel tie-break, avanti 4-1, ha subito la rimonta del suo avversario.