Gauff sulla crisi in Medio Oriente: “Violenza inutile, le mie preghiere vanno alle persone colpite”

Durante la consueta conferenza stampa pre-torneo al WTA 1000 di Indian Wells 2026, Coco Gauff è tornata a parlare di attualità. L’americana, che nelle settimane precedenti si era espressa sulla situazione interna degli Stati Uniti in seguito all’intervento dell’ICE a Minneapolis, questa volta ha detto la sua sulla gravissima crisi geopolitica in corso in Medio Oriente.

“Tutti i miei pensieri e le mie preghiere vanno alle persone colpite e a tutte le vite innocenti che sono state spezzate. Penso che si tratti di una violenza inutile”, ha dichiarato Gauff, preoccupata per quanto sta accadendo nella penisola arabica.

Una situazione che ha causato disagi anche a numerosi giocatori e allenatori, impossibilitati a lasciare il Medio Oriente. Tra questi c’è anche Gavin MacMillan, allenatore dell’americana, ancora bloccato a Dubai. “È ancora lì e non so quando potrà partire. Voglio solo che sia al sicuro”, ha precisato Coco, senza nascondere l’incertezza sulla possibilità di avere MacMillan al proprio angolo in California nei prossimi giorni.