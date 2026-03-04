Masters 1000 Indian Wells 2026, ritiro Altmaier contro Kecmanovic: il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Daniel Altmaier nel corso del secondo set della sfida con Miomir Kecmanovic, valida per il primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Non è chiaro il motivo alla base della decisione del tedesco, il quale non ha chiesto neppure l’intervento del medico o del fisioterapista ma si è ritirato e basta, improvvisamente. La scelta non sorprende però se si guarda alla difficile stagione di Altmaier, che non solo non ha ancora vinto un match ma non ha portato a casa neppure un set.

RITIRO ALTMAIER, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente iniziata, quindi parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Altmaier perdente, Kecmanovic vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.