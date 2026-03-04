Sabalenka non ha dubbi: “Se gli Slam fossero al meglio dei cinque set ne vincerei di più”

In occasione del media day del WTA 1000 di Indian Wells non poteva mancare la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. Tra le varie dichiarazioni rilasciate dalla giocatrice bielorussa spicca quanto detto in merito all’idea di estendere anche ai tornei femminili del Grande Slam il formato al meglio dei cinque set.

Sabalenka si è detta decisamente favorevole alla riforma, dichiarando: “Se alla fine si andasse in quella direzione, ho la sensazione che potrei conquistare più titoli dello Slam. Dal punto di vista fisico mi sento molto solida, sono convinta che il mio corpo sarebbe in grado di reggere, quindi mi auguro che accada. Sarebbe un impegno atletico ancora più intenso per tutte, ma fa parte del gioco e dobbiamo essere pronte a prenderci cura di noi stesse. Se succedesse, penso davvero che ne trarrei un vantaggio”.

Spazio anche ad alcune riflessioni sulle sconfitte subite nei mesi precedenti. Per Aryna le battute d’arresto non rappresentano un peso. Da un lato cerca di concentrarsi sul proprio gioco, dall’altro di godersi la vita fuori dal campo: “Sono capace di gestire bene tutto ciò che ha a che fare con la pressione. Fuori dal campo mi godo la vita e questo mi aiuta a essere lucida, concentrata e solida quando gioco. In fondo, cos’è davvero la pressione? La proviamo tutti, io semplicemente scelgo di non darle spazio. Preferisco concentrarmi su quello che devo fare in campo: far crescere il mio gioco e, in sostanza, migliorarmi”.

Nonostante la recente sconfitta agli Australian Open in finale contro Elena Rybakina, Sabalenka arriva a Indian Wells come una delle principali candidate alla vittoria del torneo. L’esordio è previsto per venerdì 6 marzo: ad attenderla ci sarà una tra Parks e Sakatsume.