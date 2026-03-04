Quando gioca Musetti a Indian Wells? Data, orario, avversario, diretta tv e streaming secondo turno

Lorenzo Musetti sarà ai nastri di partenza del Masters 1000 di Indian Wells 2026 e già questa è una notizia positiva. Dopo l’infortunio accusato nei quarti dell’Australian Open contro Novak Djokovic, l’azzurro è stato costretto a saltare i tornei sudamericani di Buenos Aires e Rio, poi l’ATP 500 di Acapulco e persino una ricca esibizione a Las Vegas all’inizio del mese di marzo. Da qualche giorno si sta però allenando in California ed è pronto per esordire nel primo ‘Mille’ della stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo match inaugurale.

Quando gioca Musetti a Indian Wells

Lorenzo Musetti scenderà in campo per il suo primo match nel Masters 1000 di Indian Wells 2026 venerdì 6 marzo. Non sono stati ancora reso noti il campo e l’orario. Il carrarino sfiderà nell’incontro di secondo turno il vincente del match tra l’ungherese Fucsovics e l’australiano O’Connell. L’incontro sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.