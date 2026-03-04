Quando gioca Sinner a Indian Wells? Data, orario, avversario, diretta tv e streaming secondo turno

Ancora zero titoli nel 2026 per Jannik Sinner, che in occasione del Masters 1000 di Indian Wells 2026 tenterà di interrompere questo digiuno. L’azzurro è accreditato della seconda testa di serie ed è stato posizionato dunque nella parte bassa del tabellone in California. Pur non avendo mai raggiunto la finale – tra Masters 1000 e Slam, Indian Wells è l’unico torneo sul cemento dove non ha ancora trionfato – è il favorito per raggiungere l’atto conclusivo. I bookmakers vedono invece Carlos Alcaraz come favorito per il titolo – non potrebbe essere altrimenti visto il bilancio stagionale di 12-0.

Quando gioca Sinner a Indian Wells: tutto quello che c’è da sapere

Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo incontro nel Masters 1000 di Indian Wells nella giornata di venerdì 6 marzo. Il campo sarà quello principale, ovvero lo Stadium 1, mentre non è stato ancora comunicato l’orario. L’azzurro debutterà direttamente al secondo turno in virtù del bye riservato alle teste di serie e se la vedrà contro il vincente del match tra l’australiano Duckworth e il ceco Svrcina. L’incontro sarà visbile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.