Bellucci-Alcaraz e Paolini-Jovic in contemporanea: la scelta di SuperTennis e come vedere le due partite

Orario di gioco beffardo, quello di mercoledì 27 agosto, per gli appassionati di tennis italiano. Mattia Bellucci si potrà godere per la prima volta l’Arthur Ashe al cospetto del numero due al mondo Carlos Alcaraz, mentre Jasmine Paolini sul Louis Armstrong sfiderà la giovane e talentuosa beniamina di casa Iva Jovic. La brutta notizia è che i due match sono programmati in contemporanea, a partire dall’01:00 di notte italiana.

SuperTennis nel suo palinsesto ha in programma di mostrare sul canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite la sfida tra Paolini e Jovic. Potrebbero esserci delle finestre su Bellucci-Alcaraz, così come le telecamere andrebbero sull’Arthur Ashe successivamente, nel caso la partita femminile dell’azzurra finisse prima. Ma per seguire integralmente in chiaro il match tra il tennista lombardo e lo spagnolo bisognerà sfruttare la piattaforma SuperTennis Plus per chi è in possesso di una smart tv collegata alla rete internet. L’alternativa, però a pagamento, è vedere il match sui canali Sky Sport.

COME VEDERE SUPERTENNIS PLUS

I TELECRONISTI DI OGGI SU SUPERTENNIS